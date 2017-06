Euro U21, atto finale - Le formazioni ufficiali di Germania - Spagna

Tutto pronto a Cracovia per l'atto finale dell'Europeo Under 21. Germania e Spagna sono pronte a scendere in campo per giocarsi l'ambito trofeo, con i tedeschi che vanno a caccia della seconda affermazione, mentre gli iberici potrebbero raggiungere l'Italia a quota cinque. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve riguardo le formazioni, ufficializzando gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco della Finale. Andiamo a dare uno sguardo.

Non recupera Selke per l'atto finale, con Platte, decisivo con il gol del 2-2 in semifinale per riacciuffare l'Inghilterra, che comunque non giocherà al suo posto. Torna al centro della difesa Stark, che rileva il comunque positivo Jung. Ci sono Haberer e Arnold in mediana, mentre Meyer, con Phillipp e Weiser ai lati, proveranno ad imbeccare la velocità di Gnabry.

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Haberer, Arnold; Philipp, Meyer, Weiser; Gnabry.

Tutto confermato per Celades, che schiera Bellerin e Jonny ai lati di Meré e Vallejo in difesa, con Kepa in porta. Saul e Ceballos le mezzali ai lati di Llorente, Deulofeu ed Asensio al servizio di Sandro, centravanti.

Spagna (4-3-3): Kepa; Bellerín, Meré, Vallejo, Jonny; Saúl, Llorente, Ceballos; Deulofeu, Sandro, Asensio.