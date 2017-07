Aston Villa, colpo John Terry per la difesa: è ufficiale

Photo by "Aston Villa FC"

Colpo in entrata per quanto riguarda l'Aston Villa che si è assicurato le prestazioni sportive di John Terry. Lo storico capitano del Chelsea non ha rinnovato il proprio contratto con i Blues, ed è per questo motivo che ha accettato prontamente l'offerta del prestigioso club di Birmingham. Sarà uno dei giocatori più pagati della storia della Championship e in caso di promozione in Premier, potrebbe guadagnare circa 4 milioni di sterline in un solo campionato. D'altronde è una società forte economicamente, e può permettersi di compiere uno sforzo del genere.

Nelle sue dichiarazioni spicca tutta la voglia di ripartire: "Sono onorato di giocare per l'Aston Villa. È un club che ho amato da lontano per molti anni. Ci sono fantastiche strutture a Bodymoor Heath, Villa Park è uno degli stadi più belli del paese e c'è un buon gruppo di giocatori qui, con un manager esperto e di successo come Steve Bruce. Non vedo l'ora di iniziare e cercare di aiutare la squadra ad ottenere qualcosa di speciale questa stagione."