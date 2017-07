Fox Sports scende in campo con le vecchie glorie del calcio. In esclusiva "Star Sixes"

Fox Sports Italia

Non solo la lega di 3vs3 che vede in campo le vecchie glorie della NBA e che è organizzata da un ex grande giocatore come Allen Iverson. L'estate di Fox Sports si arricchisce di un altro appuntamento in esclusiva, questa volta legato al calcio, che vede protagonisti i grandi campioni del recente passato. Dal 13 luglio, infatti, parte "STAR SIXES".

La 4 giorni di amarcord inizia giovedì 13 luglio con i primi 6 match da 20 minuti ciascuno a partire dalle 20.30. L’Italia farà il suo esordio alle 23.15 italiane contro il Brasile di Roberto Carlos e Rivaldo. Venerdì 14 in programma altri 6 match di qualificazione mentre sabato 15 luglio ci saranno, in serata, i quarti di finale. Domenica 16 luglio, infine, le semifinali e le finali del torneo. Le 8 squadre che disputeranno i quarti finali saranno composte dalle prime due di ogni girone e dalle due migliori terze. Del Piero e Ravanelli, Roberto Carlos e Rivaldo, Gerrard e Owen, Pires e Djorkaeff, Puyol e Morientes. Sono solo alcune delle vecchie glorie protagoniste dello Star Sixes, in scena alla O2 Arena di Londra dal 13 al 16 luglio. Star Sixes è il primo torneo di calcio a 6 che riporta sul rettangolo di gioco i calciatori che hanno fatto la storia mondiale di questo sport. Quattro giorni di grande spettacolo in cui le leggende del pallone si misureranno in nuove ed esaltanti sfide, per regalare a tutti gli appassionati emozioni da vivere fino all’ultimo minuto.

Rivedremo le stelle che hanno fatto grande il calcio internazionale, molte delle quali hanno trascorso parte della loro carriera anche nelle squadre italiane, come il portiere francese Sébastien Frey, i brasiliani Roberto Carlos, Rivaldo e Dida, o il danese Martin Jørgensen. La nazionale italiana sarà invece composta dal capitano Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Angelo Di Livio, Fabrizio Ravanelli, Marco Amelia, Marco Delvecchio, Massimo Oddo, Simone Barone e Stefano Fiore. Le altre stelle presenti sono il nigeriano Jay-Jay Okocha, il tedesco Ballack, i portoghesi Deco e Maniche, Rio Ferdinand e il ‘Golden boy’ Michael Owen.