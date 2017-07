Gold Cup, Gruppo A: pari da qualificazione per Costa Rica e Canada. Honduras stoppato dalla Guiana Francese

Gold Cup 2017 - Twitter

La seconda giornata del Gruppo A ha messo in chiaro diversi aspetti. Costa Rica e Canada pareggiano per 1-1 e mettono un piede e mezzo al turno successivo. L'Honduras, invece, sciupa l'occasione e pareggia 0-0 contro la modesta Guiana Francese. La situazione è molto chiara: Canada e Costa Rica sono vicine a staccare il biglietto, e per farlo basterà ad entrambe un pareggio contro Honduras e Guiana. Le ultime due dovranno obbligatoriamente vincere e segnare tanti goal per migliorare la differenza reti e continuare a sperare.

COSTA RICA 1 - 1 CANADA

Partita bella e ricca di emozioni. Sulla carta meglio la Costa Rica che, però, dopo 26 minuti di gioco viene gelata dal solito Davies, capocannoniere del torneo con 3 reti. La squadra di Ramirez attacca con decisione verso il pareggio, e lo ottiene a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Calvo. Nella ripresa, l'entità della partita non cambia: Costa Rica decisamente più in palla sotto l'aspetto offensivo, con un Canada limitato solamente a difendersi e a ripartire con ordine ed efficacia. Entrambe non riescono a centrare il goal della vittoria, ma possono considerarsi più che soddisfatte. La Costa Rica avrebbe meritato la vittoria per quanto dimostrato e creato, ma è un risultato comunque positivo.

HONDURAS 0 - 0 GUIANA FRANCESE

Niente da fare, l'Honduras non riesce proprio a vincere e convincere in questa competizione. Pareggio dal sapore amaro per gli uomini di Pinto che non vanno oltre lo 0-0 contro la Guiana Francese. Gli honduregni dominano, ma mancano in fase realizzativa, con diverse occasioni gettate al vento. La Guiana, invece, fà la sua gara: organizzazione e compatezza consentono di portare a casa un risultato molto utile per continuare a sperare nel terzo posto.