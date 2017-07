Gold Cup, Gruppo A: Costa Rica e Canada qualificate. Honduras terzo con 4 punti

CONCACAF

Il Gruppo A della Gold Cup 2017 esprime gli ultimi verdetti. La Costa Rica doma la Guiana Francese con un secco 3-0 e porta a casa la qualificazione. Dentro anche il Canada, reduce da uno 0-0 che tiene in vita anche l'Honduras. La squadra di Pinto, per adesso, passerebbe come una delle due migliori terze classificate in attesa di El Salvador e Martinica.

COSTA RICA 3 - 0 GUIANA FRANCESE

Una Costa Rica lucida e cinica che riesce a stravincere il duello sul campo contro la modesta Guiana Francese. Troppo divario tecnico tra le due squadre, con i francesi che provano quantomeno a difendere e ripartire. Tutto ciò non accade, e la corazzata di Ramirez si porta in vantaggio dopo soli quattro minuti di gioco con il goal di Rodriguez. Dopo il goal non arriva nessuna reazione decisa da parte degli avversari, e la Costa Rica si rende più volte pericolosa in fase offensiva. L'unica nota positiva per la Guiana è il buon possesso palla, ma a livello di pericolisità siamo molto vicini allo zero. Nella ripresa, lo scenario non cambia: i francesi pagano l'espulsione di Baal al 61', e poco più tardi vengono prontamente freddati da Wallace e Ramirez. Vittoria e qualificazione meritata per la Costa Rica, squadra candidata alla vittoria finale per via della sua ottima organizzazione. La Guiana saluta il torneo con 0 punti in classifica e con uno score di 10 goal subiti e 2 realizzati.

CANADA 0 - 0 HONDURAS

Canada e Honduras, nonostante lo 0-0 finale, danno vita a un match intenso e bello da vedere per tutta la calorosa platea di Frisco. Gli honduregni provano in tutti i modi a portare a casa una vittoria per blindare la qualificazione diretta, ma i canadesi riescono a difendersi molto bene. E' un pareggio che lascia contenti sicuramente i Canucks, ma gli avversari potranno ugualmente continuare a sperare nella qualificazione. Al momento, l'Honduras è la migliore terza con 4 punti, in attesa di scoprire cosa faranno El Salvador e Martinica.