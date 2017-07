Gold Cup, Gruppo B: Stati Uniti e Panama si confermano. Niente impresa per Martinica

CONCACAF

Il Gruppo B della Gold Cup sancisce altri verdetti importanti. Gli Stati Uniti annientano il Nicaragua per 3-0, così come il Panama che non ha lasciato scampo al Martinica. Americani e panamensi si qualificano dunque ai Quarti di Finale, francesi eliminati anche dalla corsa come migliore terza.

PANAMA 3 - 0 MARTINICA

Le due squadre danno vita a un bel match ricco di goal e intensità. Il risultato potrebbe ingannare, ma il Martinica ha dimostrato di poter disputare simili competizioni. Il Panama la vince grazie alla sua maggiore qualità ed esperienza, con i francesi che possono essere altrettanto soddisfatti del loro impatto sul torneo. Discreto l'approccio in fase offensiva, con una serie di conclusioni che hanno costretto gli avversari ad indietreggiare e difendere. I panamesi potrebbero arrivare fino in fondo e, quest'oggi, hanno mandato un chiaro segnale di quantità, qualità e organizzazione. Dopo un primo tempo senza reti è Murillo a sbloccarla nel finale di frazione su assist di Camargo, Arroyo e Torres hanno chiuso i giochi ad una ventina di minuti dalla fine. Ottima prova, dunque, per stupire, ma devono continuare su questa strada anche perché d'ora in poi le gare saranno ad eliminazione diretta.

NICARAGUA 0 - 3 STATI UNITI

Festival del goal sfiorato in quel di Cleveland. Gli Stati Uniti hanno letteralmente divorato il Nicaragua sotto ogni punto di vista, e hanno finalmente trovato la giusta quadratura per arrivare fino in fondo. Il tandem Miazga (Chelsea)-Besler si è dimostrato infatti solido e concentrato. Buona prova anche del reparto offensivo, con gli avversari che hanno fatto tanta fatica nel contrastare le giocate e gli inserimenti senza. Nicaragua si è confermata una squadra fragile e con carenza di qualità in ogni settore, a differenza degli Stati Uniti che di qualità ne hanno da vendere nonostante assenze pesanti come Pulisic e Bradley. Il risultato parla chiaro: secco 3-0 timbrato da Corona, Rowe e Miazga, con il punteggio che poteva essere decisamente più largo se lo stesso Corona e Dwyer non avessero sbagliato due calci di rigore.