Gold Cup, Gruppo C: Messico e Giamaica qualificate. El Salvador passa come terzo

CONCACAF

Si chiudono i giochi anche nel Gruppo C della Gold Cup. Il Messico ha battuto per 2-0 il Curacao chiudendo al primo posto in classifica. Parità, invece, tra Giamaica e El Salvador, con quest'ultima che è riuscita a qualificarsi come una delle migliori terze.

GIAMAICA 1 - 1 EL SALVADOR

Parita molto equilibrata in quel di San Antonio, con le due squadre che si sono equivalse per tutta la partita. Leggermente più propositivo El Salvador che, non a caso, si è portato in vantaggio al 15' minuto con il goal di Bonilla. La Giamaica non ha disputato una pessima partita, ma si è fatta trovare più volte impreparata nel momento in cui bisognava essere cattivi e decisi in fase offensiva. El Salvador non ha una difesa di ferro, e doveva essere attaccata con più determinazione, aspetto che i giamaicani dovranno curare in vista dei Quarti di Finale. Al 64' arriva il pareggio firmato da Mattocks che realizza un calcio di rigore. Alla fine il pari soddisfa entrambe, ma se vogliono continuare a sognare dovranno migliorarsi soprattutto in fase realizzativa.

CURACAO 0 - 2 MESSICO

Molto positiva la prestazione del Messico contro il Curacao. I messicani si portano in vantaggio al 22' minuto grazie al goal di Sepulveda, e riescono ad orchestrare il tutto grazie a una buonissima qualità di palleggio che tiene lontani gli attacchi avversari. Nella ripresa, il Curacao è leggermente più spregiudicato e si affaccia con decisione alla ricerca del pareggio: diverse conclusioni nello specchio della porta, ma non sempre ricche di precisione. Provano a fare la partita, ma a furia di attaccare lasciano tanto spazio per le ripartenze del Messico che al 91' chiude definitivamente i giochi con Alvarez. Altra prova di quantità e qualità per i messicani, sempre più diretti verso il palcoscenico finale.

Nei Quarti di Finale ci saranno diversi incontri interessanti. Si parte il 19 luglio con Costa Rica-Panama e Stati Uniti-El Salvador, per poi preseguire il giorno seguente con Giamaica-Canada e Messico-Honduras.