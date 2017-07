ICC - oggi in campo Chelsea e Bayern

Oggi alle ore 13:35 italiane andrà di scena l'amichevole di lusso tra Chelsea e Bayern Monaco valida per l'International Champions Cup. La sfida, oltre ad essere un remake della finale di Champions League del 2012, sarà anche una sorta di derby italiano visto che i tecnici delle due squadre provengono entrambi dallo "Stivale": da una parte abbiamo Antonio Conte, fresco di vittoria del campionato inglese, e dall'altra abbiamo il plurititolato Carlo Ancelotti.

CHELSEA: le ultime

Reduci dalla vittoria per 3-0 nell'amichevole contro l'Arsenal, i Blues ​giocheranno la loro terza amichevole stagionale. Probabile il debutto del nuovo acquisto Alvaro Morata: l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus può essere utilizzato in più posizioni, che Conte potrebbe sperimentare proprio oggi. Un'altra alternativa in attacco potrebbe essere Michy Batshuayi: il belga sta svolgendo un ottimo pre-campionato in vista di un maggiore impiego nella prossima stagione. Conte lo ha schierato titolare nelle scorse amichevoli e potrebbe farlo anche contro i bavaresi, anche se sembra più quotato Loic Remy.

Il nuovo acquisto del Chelsea, Alvaro Morata. Foto: Twitter

Nella partita odierna, i campioni d'Inghilterra schiereranno una formazione vicina a quella titolare anche se il tecnico italiano potrebbe sperimentare nuove soluzioni. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 3-4-2-1 con il solito Thibaut Courtois tra i pali; Christensen e Kalas formano il reparto arretrato insieme a David Luiz. A centrocampo, l'ex milanista Mario Pasalic farà coppia con N'Golo Kante in mediana mentre i giovani Tomori e Kenedy verranno impiegati come esterni. In attacco, Willian e Pedro faranno da supporto alla prima punta Remy.

BAYERN: le ultime

I tedeschi provengono dalla batosta subita dal nuovo Milan di proprietà cinese e contro il Chelsea può essere una buona occasione di riscatto. Anche Ancelotti dovrebbe utilizzare i migliori uomini a disposizione, tra i quali anche i nuovi innesti Corentin Tolisso e James Rodriguez: entrambi dovrebbero giocare dietro l'unica punta Thomas Muller, con il colombiano che si allargherà sulle fasce. Troverà spazio anche Renato Sanches: il portoghese sarà il punto di raccordo tra difesa e attacco ed avrà l'opportunità di dimostrare tutto il suo potenziale dopo una prima stagione in Baviera sottotono. Per la difesa, si giocherà a quattro con la coppia di centrali Hummels-Martinez e quella di laterali formata da Rafinha e Bernat. In porta non ci sarà Manuel Neuer, ma il suo secondo Sven Ulreich.

James Rodriguez con la maglia del Bayern. Foto: Twitter

PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-2-1): ​Courtois; Kalas, Christensen, David Luiz; Tomori, Pasalic, Kante, Kenedy; Willian, Pedro; Remy. All.: Antonio Conte

BAYERN MONACO (4-1-4-1): ​Ulreich; Rafinha, Hummels, Javi Martinez, Bernat; Renato Sanches; Ribery, Tolisso, Thiago Alcantara, James Rodriguez; Muller. All.: Carlo Ancelotti.