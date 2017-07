Marca annuncia: "Mbappè al Real Madrid per 180 milioni"

Dalla Spagna rimbalzano voci clamorose e questa volta non riguardano il possibile sbarco di Neymar al Paris Saint Germain ma quello di Mbappè al Real Madrid. Secondo Marca, quotidiano vicino alle vicende del club di Florentino Perez, le Merengues avrebbero trovato l'accordo con il Monaco per il trasferimento del classe 98' per una cifra clamorosa: 180 milioni di euro. Al momento non c'è nulla di confermato e ufficiale ma secondo Marca il talento francese si trasferirà alla corte di Zidane per una cifra che lo renderebbe il giocatore più pagato di sempre.

Operazione da 180 milioni di euro che potrebbero essere cosi ripartiti: 160 milioni rappresentano la parte fissa che il Real è disposto a pagare immediatamente al Monaco. Gli altri 20, invece, sono i bonus vari legati a obiettivi stagionali. Altre fonti interpellate dal quotidiano spagnolo sostengono invece che l'affare possa chiudersi a 150+30. Mbappé, una volta messi a posto gli ultimi dettagli, firmerà un contratto valevole per 6 anni. Vale la pena ricordare che il Real Madrid ha già ricavato più di 120 milioni dalle cessioni di Morata, James e Danilo e ha già acquistato giovani di sicuro avvenire e di talento come il centrocampista Ceballos e i difensori Theo Hernandez e Vallejo anche se per quest'ultimo si tratta di un ritorno.

Kylian Mbappè, che tra l'altro ha sempre manifestato la sua fede madridista, ha disputato 44 partite la scorsa stagione mettendo a segno 26 reti tra cui quelle a Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund in Champions League. L'arrivo del francese potrebbe ostruire la strada ad un altro transalpino, Karim Benzema, attuale perno dell'attacco blanco. Tra poche ore ne sapremo certamente di più, ma la sensazione è che il Kylian Mbappè potrà realizzare il suo sogno di poter giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.