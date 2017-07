Il Manchester City sfida il Real Madrid per Mbappè

Tra Kylian Mbappè e il Real Madrid c'è un pesante terzo incomodo, il Manchester City. Secondo il Daily Mail ci sarebbero già stati dei contatti tra lo Chief Executive del City Ferran Soriano e il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev per il talento francese. Il Manchester è pronto a mettere sul piatto 160 milioni e, dunque, pareggiare l'offerta del Real Madrid. Pep Guardiola ha parlato personalmente con il giovane attaccante per convincerlo a trasferirsi a Manchester e le sue parole confermano le indiscrezioni: "Il giocatore è ancora del Monaco, tutto può succedere. Il Real non ha niente più di noi", dice Pep, che quest'anno ha deciso di rivoluzionare la sua squadra da cima a fondo secondo i suoi canoni.

Il club di Florentino Perez, dal canto suo, dovrebbe cedere uno tra Bale e Benzema per poter far posto alla giovane stella del calcio mondiale, mentre il Manchester City potrebbe essere in pole clamorosamente, in virtù degli ottimi rapporti con il Monaco dopo gli acquisti di Bernardo Silva e Mendy, i quali hanno portato nelle casse del club monegasco circa 110 milioni di euro. Sempre secondo il Daily Mail, poi, la trattativa sarebbe in stato avanzato e non è escluso che possa chiudersi entro fine settimana. Al momento, però, queste sono solo voci anche se la ultime notizie fanno pendere la bilancia dalla parte dei citizens che non hanno intenzione di fermarsi dopo i 250 milioni di euro sborsati per Walker, Danilo, Silva, Mendy ed Ederson.

Se dalle parti di Barcellona aspettano risposte da Neymar, a Madrid si fa più in salita la strada per Mbappè ed anche la volontà del giocatore potrebbe incidere pesantemente su una delle due trattative che stanno rendendo folle questo mercato estivo.