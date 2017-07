Mundo Deportivo: "Il Barcellona all'assalto di Dybala"

Ne Griezmann, ne Mbappè. In cima alla lista dei desideri del Barcellona c'è Paulo Dybala: secondo il Mundo Deportivo, infatti, la Joya sarebbe la prima scelta del club catalano in caso di partenza, sempre più probabile, di Neymar. Il brasiliano, che non è atterrato con la squadra in Spagna per un evento Nike in Cina, deve fornire una risposta entro martedì e, in caso di addio, il Barca è pronto ad investire più della metà del tesoretto acquisito per avere l'argentino. Da parte sua, la Juventus cederebbe Dybala per non meno di 120-130 milioni di euro, anche se l'idea è comunque quella di trattenere l'ex Palermo, come confermato nei giorni scorsi dall'amministratore delegato Marotta sottolineando come il giocatore sia di fondamentale importanza per la compagine bianconera.

Sempre secondo Mundo Deportivo, poi, lo stesso calciatore argentino, infatti, starebbe monitorando e tenendo sotto osservazione l’evolversi della vicenda: il numero 21 bianconero ha dichiarato di voler restare alla Juventus, ma la chiamata di un club come il Barcellona e la possibilità di giocare con un certo Leo Messi potrebbe far vacillare le sue certezze. Non solo Dybala ma anche Coutinho visto che, come anticipato questa mattina, il Barcellona è tornato prepotentemente sul calciatore brasiliano e i contatti tra il club azulgrana e il Liverpool dovrebbero intensificarsi ad inizio settimana visto che con il calciatore il Barca ha già raggiunto un accordo di massima. Il costo dell'operazione potrebbe aggirarsi tra gli 80 e 100 milioni.

Intanto, tornando alla vicenda Neymar, trapelano nuovi dettagli sull'affare con il Paris Saint Germain disposto ad inserire una contropartita di livello per arrivare alla fatidica cifra di 222 milioni di euro che, sommati alle tasse, diventerebbero 300: i nomi, messi sul piatto dal club parigino, sarebbero quelli di Verratti, Rabiot, Draxler o Di Maria. Il Barcellona, come riporta sempre Mundo Deportivo, potrebbe fiondarsi già dalla prossima settimana su tre giocatori: Coutinho, come detto da proporre mezz'ala, Paulinho, come riserva di Busquets, e infine uno tra Dybala e Griezmann con l'argentino al momento in vantaggio per comporre il nuovo tridente.