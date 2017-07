L'Audi Cup, uno degli appuntamenti clou del calcio d'estate: il programma

Cresce l'attesa per l'Audi Cup 2017, il prestigioso torneo estivo, in programma l'1 e il 2 agosto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il torneo internazionale di calcio amichevole con cadenza biennale, organizzato dal Bayern Monaco con la collaborazione della Audi, ritorna quindi dopo l'edizione disputata nel 2015 in cui trionfarono i bavaresi padroni di casa. Come ormai da consuetudine, si affronteranno quattro squadre, in due semifinali secche che decreteranno le due finaliste, le quali andranno a giocarsi il trofeo nella finalissima di mercoledì sera. Le perdenti si scontreranno invece in una sorta di finale di 'consolazione' per stabilire chi terminerà la competizione al terzo posto, e chi invece al quarto.

Oltre al Bayern Monaco del tecnico italiano Carlo Ancelotti, squadra ospitante che quindi farà gli onori di casa, quest'anno sono stati invitati tre team, come sempre d'èlite del calcio europeo: il Liverpool di Jurgen Klopp, l'Atletico Madrid di Giovanni Simeone ed anche il nostro Napoli di Maurizio Sarri. La manifestazione, che si è tenuta per la prima volta nel 2009, è stata vinta per ben tre volte dal Bayern, solo in una circostanza, nel 2011, ha trionfato una squadra che non fossero 'I Rossi': fu il Barcellona che festeggiò grazie ad una doppietta dell'allora blaugrana Thiago Alcantara.

Si comincia martedì 1 agosto con la gara Napoli-Atletico Madrid che avrà inizio alle ore 17:45, poi il programma proseguirà con la sfida tra il Bayern Monaco ed il Liverpool con calcio d'inizio alle 20:30. Il giorno successivo, mercoledì 2 agosto, si terranno le due finali, quella per il 3° posto alle 17:45 e quella per il 1° alle 20:30.

Tutte le gare verranno trasmesse da Sky Sport per gli abbonati, senza costi aggiuntivi.

Questo il programma completo:

Semifinali:

Napoli-Atletico Madrid ore 17:45;

Bayern Monaco-Liverpool ore 20:30;

Finali:

Finale per il 3° posto ore 17:45;

Finale per il 1° posto ore 20:30;