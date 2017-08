Il comunicato del Barcellona: "Neymar ha chiesto la cessione"

"Neymar ha chiesto la cessione al Barcellona". Questo è ciò che si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club Catalano pochi minuti fa sul proprio sito. Questa mattina, infatti, il brasiliano è arrivato puntuale al campo di allenamento ma non per prendere parte alla seduta mattutina bensì per salutare i suoi compagni in maniera definitiva. I suoi ultimi minuti da giocatore del Barcellona dopo un tira e molla, fatto di conferme e voci, durato quasi un mese. Ora siamo praticamente ad un passo dalla cessione di O'Ney al Psg.

Pochi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale del Barcellona in cui si legge: "Neymar Jr., con il padre e il manager, ha annunciato questa mattina al Barcellona la sua decisione di lasciare la società in una riunione tenutasi presso la sede del club. Vista la richiesta, il club ha informato il calciatore che vuole la clausola di risoluzione del contratto in vigore - che dal 1° luglio è di 222 milioni di euro - che deve essere pagata per intero. Il giocatore intanto resta con l'attuale contratto con il Barcellona, ma con il permesso temporaneo di non partecipare alle sessioni di allenamento", si legge sul sito dei catalani.

Intanto dal web Wagner Ribeiro, agente che cura gli interessi di O'Ney insieme al padre del giocatore, ha postato su Twitter una foto della Torre Eiffel, scrivendo: "Parigi è meravigliosa. La Torre Eiffel, il vino, la gastronomia e il CALCIO". Secondo il Mundo Deportivo, poi, il trasferimento diventerà ufficiale venerdì. Questione di ore e poi l'operazione del secolo diventerà realtà, mentre il Barcellona dovrà saper reinvestire la cospicua somma che riceverà.