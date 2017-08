Alvaro Negredo riparte dal Besiktas

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Alvaro Negredo è un giocatore del Besiktas. Il 32enne attaccante di proprietà del Valencia è reduce da una stagione in prestito al Middlesbrough dove ha realizzato 6 reti in 21 partite con un bottino che non è stato sufficiente a garantire la salvezza al Boro, retrocesso in Championship dopo un solo.

Negredo riparte dunque dal campionato Turco lasciando definitivamente il Valencia con cui ha disputato, in totale, 74 partite mettendo a segno diciannove reti. L'annuncio è arrivato nella notte anche se non ancora è stata specificata la durata del contratto sottoscritto con i campioni di Turchia in carica.

Sessione di mercato particolarmente complicata, però, per la compagine di Marcelino visto che l'addio di Negredo rappresenta l'undicesima cessione in due mesi da parte di un club in piena crisi che, fin qui, ha acquistato solo Neto dalla Juventus e Maksimovic. Negredo, dunque, è l'ultimo in ordine a lasciare il Mestalla per affrontare questa nuova avventura in un campionato non facile, come quello Turco, soprattutto dal punto di vista ambientale. E' la seconda volta che l'attaccante Spagnolo si trasferisce oltre i confini dopo la breve avventura al Manchester City nel 2013-2014 con nove reti in 32 presenze e una Premier nell'albo d'oro.