Supercoppa Europea 2017 - Real Madrid, Zidane carica: "Siamo affamati, iniziamo bene la stagione"

"Il Real Madrid è una squadra, un club, un'istituzione che ha fame di successi. Sappiamo che vincere come nell'ultima stagione aiuta, e proveremo a fare lo stesso quest'anno. Ci prepariamo a vincere trofei".

E' un Zinedine Zidane già visibilmente carico e pimpante quello che, ai microfoni della Uefa, ha parlato in vista della finale di Supercoppa Europea. L'appuntamento per i campioni d'Europa in carica del Real Madrid - che a Cardiff hanno superato la Juve per 4-1 - è fissato per l'8 agosto a Skopje, in Macedonia, contro il Manchester United, trionfatore in Europa League. Il tecnico francese teme la sfida, ma è speranzoso di portarla a casa per iniziare la stagione con il piede giusto.

"La Supercoppa è la prima partita ufficiale e ne conosciamo l'importanza. L'idea è di arrivare all'8 agosto ben preparati. Cominciare bene è fondamentale, l'anno scorso abbiamo disputato una grande stagione fin dal principio. Abbiamo perso poche partite, vogliamo fare lo stesso. La cosa più importante nel calcio è dare tutto: questo club ha storia e giocatori affamati e motivati a vincere sempre. Ci sono stati momenti difficili, ma la differenza l'ha fatta la condizione fisica, alla fine eravamo come una moto. Il secondo tempo della finale di Cardiff è stato spettacolare".

Ed ancora, in vista del prosieguo della stagione, il tecnico punta alla terza vittoria di fila in Champions League, impresa che avrebbe del clamoroso. Ecco la sua chiosa: "Sì, anche se non sarà facile. È un nostro obiettivo e lotteremo per ottenerlo. Lo abbiamo fatto due volte, lavoreremo per conquistare di nuovo il trofeo".