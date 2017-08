Supercoppa Europea 2017 - Real Madrid, i convocati di Zinedine Zidane: c'è Cristiano Ronaldo

Supercoppa Europea 2017 - Real Madrid, i convocati di Zinedine Zidane

Tutto pronto a Skopje per la Supercoppa Europea 2017, in programma domani sera in Macedonia e vedrà sfidarsi per la conquista del primo trofeo stagionale il Real Madrid di Zinedine Zidane ed il Manchester United di José Mourinho. Giornata di vigilia, dunque, per le due squadre, che dopo le rispettive tournée in giro per il mondo sono giunte a destinazione per sfidarsi sul manto erboso della Philip II Arena.

In dubbio fino alle ultime ore, Cristiano Ronaldo è tornato in questi giorni ad allenarsi con il resto della squadra dopo le fatiche estive con la maglia della nazionale portoghese e, a sorpresa, figura nella lista dei convocati di Zidane. Da stabilire ancora - in ogni caso - la sua presenza in campo domani sera, stesso dicasi per Bale, ancora in dubbio. Benzema dovrebbe completare il terzetto offensivo qualora il lusitano ed il gallese dovessero essere arruolabili dal primo minuto. Modric e Kroos fidati scudieri in mediana del barometro Casemiro, mentre in difesa Carvajal e Marcelo dovrebbero scortare Varane e Sergio Ramos centralmente.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo.

La lista completa dei convocati di Zidane.

Portieri: Keylor, Casilla, L. Zidane.

Difensori: Marcelo, Achraf, Carvajal, Vallejo, Ramos, Theo, Nacho, Varane.

Centrocampisti: Casemiro, Marcos Llorente, Ceballos, Isco, Kroos, Modric, Kovacic, Asensio.

Attaccanti: Ronaldo, Vázquez, Benzema, Bale, Mayoral.