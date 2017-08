Real Madrid - Manchester United in diretta, Supercoppa Europea 2017 Live

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Real Madrid - Manchester United, incontro valevole per la finale della Supercoppa Europea 2017. Si gioca a Skopje, in Macedonia, all'Arena Philip II, dove si affrontano per l'assegnazione del primo titolo stagionale i trionfatori dell'ultima Champions League, i merengues spagnoli, e i vincitori dell'Europa League, i Red Devils allenati da José Mourinho. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Ritorno al passato per due delle squadre più blasonate del Vecchio Continente. Negli ultimi anni la rivalità tra merengues e Red Devils si è notevolmente affievolita complice i picchi negativi che hanno condizionato le prestazioni sportive degli inglesi che, dalla passata stagione, sembrano aver finalmente voltato pagina tornando ai fasti delle gestioni di Sir Alex Ferguson. Mourinho ha riportato il Manchester United dove gli compete, vincendo l'Europa League a Stoccolma e portando a casa inoltre la English Football League Cup ed il Community Shield. Poco da dire invece delle ultime stagioni del Real Madrid di Zidane, cannibalesco in Spagna ed in Europa, trascinato dalle prodezze di Cristiano Ronaldo e soci, sempre più padroni assoluti della scena continentale.

Come arrivano le squadre all'appuntamento

Arriva decisamente meglio all'evento il Manchester United di José Mourinho, la cui preparazione è iniziata prima rispetto ai rivali spagnoli dal momento in cui il campionato inglese inizierà al termine di questa settimana. Sette le amichevoli fin qui disputate, tutte portate a casa - compresa quella contro i rivali odierni - con l'unica eccezione della sconfitta di misura rimediata contro il Barcellona.

Poche amichevoli - quattro - e tutte perdenti fatta eccezione per l'ultima contro la selezione delle All Stars della MLS per il Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha ceduto il passo alle due squadre di Manchester ed al Barcellona, subendo tra le altre cose sempre gol in tutte e quattro le esibizioni. Ritardo di condizione e carichi vistosi di preparazione per gli spagnoli, che stasera puntano a bissare il successo della passata stagione per 3-2 sul Siviglia.

Le ultime dai campi

Non si scosterà tantissimo dall'once de gala che ha portato a casa la Champions League l'undici di Zinedine Zidane, alle prese con i problemi di Ronaldo e Bale. Keylor Navas in porta, linea difensiva a quattro, formata da Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos e Marcelo. Il solito Luka Modric ad illuminare la mediana, con Casemiro e Toni Kroos a completarla. In attacco gli unici dubbi di Zidane, che sta pensando al malagueno Isco come trequartista al posto di Cristiano Ronaldo. Karim Benzema davanti a tutti con uno tra Gareth Bale e Marco Asensio che si giocano l'ultima maglia da titolare.

Josè Mourinho non dovrebbe abbandonare il suo tradizionale 4-2-3-1 nonostante qualche defezione di troppo (Bailly e Jones (squalificati) oltre che gli infortuni di Shaw e Rojo). Davanti a David De Gea, Valencia, Victor Lindelof, Chris Smalling e Daley Blind. A centrocampo probabile l'esordio di Nemanja Matic, con Paul Pogba ed Ander Herrera alfieri di mediana dell'ex Chelsea. In avanti Romelu Lukaku con il giovane Marcus Rashford a fargli da spalla e uno tra Juan Mata e Mkhitaryan a giocarsi il posto sulla destra dell'ex centravanti dell'Everton.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Bale/Asensio, Benzema. All: Zidane.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Blind; Matic, Herrera; Mata/Mlhitaryan, Pogba, Rashford; Lukaku. All: Mourinho.

I precedenti

Le due compagini si sono già affrontate due settimane fa, il 23 luglio scorso, nell'ambito dell'International Champions Cup. Al Levi's Stadium di Santa Clara i tempi regolamentari finirono sull'1-1, con reti di Lingard per lo United e di Casemiro (penalty) per il Real. Ai calci di rigore, successo per i Red Devils, grazie alle parate di David De Gea e agli errori di Kovacic, Theo Hernandez e dello stesso Casemiro.

Per risalire all'ultimo confronto ufficiale tra le squadre - due gli impegni nella ICC statunitense negli ultimi tre anni - si deve tornare indietro con la memoria al doppio confronto valevole per gli ottavi di Champions League del 2013, quando i merengues superarono con un complessivo 3-2 gli inglesi, grazie ai gol di Modrid e Ronaldo ad Old Trafford che resero inutile l'autorete di Sergio Ramos in avvio di ripresa.