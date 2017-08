Paris Saint Germain senza limiti: pronti 180 milioni per Mbappè

Quella del 2017 potrebbe essere l'estate del Paris Saint Germain e degli affari folli. Dopo l'arrivo Neymar per 222 milioni, acquisto più caro della storia del calcio, i parigini vogliono regalarsi un altro pezzo da novanta. Secondo la trasmissione TF1 di Telefoot il club dello sceicco Al-Khelaifi sarebbe vicino a Kylian Mbappè, autentico protagonista di questo calciomercato estivo. Sempre secondo la stessa fonte, il giovane attaccante francese del Monaco avrebbe deciso di trasferirsi al Psg dopo l'acquisto da parte del club parigino di Neymar, giocatore che Mbappè ammira.

Scavalcato, al momento, il Real Madrid. Il club di Florentino Perez era stato più volte vicino al 18enne che sta facendo impazzire i top club europei. Dall'altra parte, però, c'è il Monaco che non vorrebbe cedere il giocatore a una diretta rivale per il titolo e, inoltre, non vorrebbe perdere un altro pezzo pregiato della rosa, viste le partenze di Bernardo Silva e Mendy. Secondo Telefoot, come detto prima, il calciatore avrebbe preso la sua decisione e nei prossimi giorni il Psg potrebbe presentare al Monaco un'offerta di 155 milioni più bonus, in modo tale da arrivare ai famosi 180 milioni richiesti dal club monegasco per la nuova stella del calcio mondiale.

Il problema, però, è sempre rappresentato dal FFP che, nonostante sia stato aggirato dai parigini per l'acquisto di Neymar, potrebbe bloccare questa trattativa. Il club di Al-Khelaifi infatti deve prima cedere alcuni giocatori per poter rientrare nei bilanci stabiliti dalla UEFA nel 2010. I nomi in lista sono quelli di Aurier, Di Maria, Draxler e Jese Rodriguez.