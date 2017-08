Il "mercato" dei commentatori: Fox Sports si prende Guidolin e Balzaretti

Francesco Guidolin, foxsports.it

Anche i canali televisivi dedicati allo sport sono in fase di campagna acquisti in vista della prossima stagione. E così Fox Sports, canale 204 di Sky, ha annunciato l'arrivo di due volti nuovi all'interno del team di talenti che seguirà tutto il meglio del calcio internazionale nella prossima stagione: si tratta di Francesco Guidolin e Federico Balzaretti, ex difensore fra le altre della Roma e oggi membro proprio della dirigenza giallorossa.

L’ex difensore della Nazionale italiana, di Juventus, Palermo e Roma e attualmente nella direzione sportiva della Roma e l’ex allenatore di Vicenza, Palermo, Bologna e Udinese con oltre 500 panchine in Serie A commenteranno in esclusiva su Fox Sports le più importanti sfide di calcio internazionale della Liga Spagnola, della Bundesliga tedesca e delle coppe inglesi FA Cup e League Cup. Balzaretti e Guidolin completano la squadra dei talent del canale dei Top Player e portano la loro competenza al servizio degli abbonati per la prossima stagione di grande calcio europeo e internazionale, quando Fox Sports trasmetterà più di 800 partite live. Federico Balzaretti esordirà negli studi di Fox Sports venerdì 18 agosto in occasione del kick off della Bundesliga con la prima partita di campionato del Bayern Monaco di Ancelotti che sfiderà il Bayer Leverkusen in diretta dalle 20.00.

Il weekend del 18-20 agosto 2017 riparte anche la Liga Spagnola, con le prime partite ufficiali dell’anno in Liga per Barcellona (domenica 20 alle 20.15 con il Betis), Real Madrid (domenica 20 alle 22.15 in casa del Deportivo), e Atletico Madrid (sabato 19 alle 20.15 in casa del Girona). Si rinnovano le società con nuovi giocatori, allenatori e dirigenti, ma anche le "squadre televisive" non sono da meno, pronte a raccontare a tifosi e appassionati tutte le emozioni che la stagione in arrivo sarà in grado di regalare a tutti!