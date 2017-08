Italia Under21, il nuovo corso riparte da Toledo

Fonte immagine: Twitter @Vivo_Azzurro

L'Italia Under-21 ricomincia un nuovo ciclo, un ciclo che porterà all'europeo di casa del 2019. Il primo appuntamento fissato in calendario, curiosamente, è anche contro l'ultimo avversario affrontato, che aveva infranto i sogni di gloria all'ultima manifestazione continentale in semifinale: la Spagna. Sarà una Roja molto diversa, così come lo saranno gli azzurri, con sette nuovi convocati per la prima volta e soltanto Calabria, Pezzella, Locatelli, Chiesa e Cerri nella nuova lista diramata da Di Biagio tra i presenti in Polonia nel giugno scorso.

Alla lista va aggiunto Simone Scuffet, aggregato al gruppo non facendo parte della Nazionale Maggiore.

C'è tanta attesa soprattutto per i giovani che si sono messi in luce negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi giorni. Patrick Cutrone è l'uomo del momento non solo in casa Milan, con due gol in due partite in Serie A, ma anche a livello Italiano: tante attenzioni sono concentrate su di lui, ragion per cui il commissario tecnico lo ha convocato e dovrebbe anche farlo esordire dal primo minuto a Toledo venerdì sera, affiancato da un altro puntero come Alberto Cerri. L'ipotesi tattica che va per la maggiore è al momento quella di un 4-4-2, con Orsolini e Chiesa a lavorare sulle corsie, mentre in mezzo al campo con ogni probabilità si vedrà Barella, in grande spolvero soprattutto a San Siro contro il Milan domenica sera, affiancato da uno tra Mandragora e Locatelli, con il primo forse più adatto ad un centrocampo a due.

In difesa con tutta probabilità agiranno Bonifazi e Romagna, con Calabria e Pezzella, due degli elementi più "esperti" della retroguardia, sulle corsie. Tra i pali ci sarà invece Simone Scuffet, aggregato al gruppo in ritardo. Non dovrebbe esserci dunque la chance per Audero, a meno che Di Biagio decida di sperimentare maggiormente nella seconda sfida, contro la Slovenia.

Tra le possibili sorprese, occhi puntati su Vido e su Favilli, già noti ai più per le loro prestazioni al mondiale under-20 giocato tra maggio e giugno e chiuso dall'Italia con il terzo posto.

Il programma dell'under-21:

Venerdì 1 settembre, ore 19.30, Toledo (Spagna): Spagna-Italia

Lunedì 4 settembre, ore 21.15, Cittadella (Padova): Italia-Slovenia