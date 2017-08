Qualificazioni Russia 2018 - Italia e Spagna per risolvere il gruppo G

Fonte immagine: ITA Sport Press

Tutto in una notte, o quasi. Spagna-Italia è il match clou probabilmente dell'intera settimana delle Nazionali, sia per l'importanza a livello storico e di blasone della partita, sia perché può valere come uno spareggio per il primo posto nel gruppo G di qualificazione mondiale. Chi vincerà sabato sera, si prenderà il biglietto per la Russia da subito e senza passare agli spareggi, visto che con tre punti di vantaggio potrebbe anche concedersi un passo falso in una delle successive uscite.

In caso di pareggio, invece, la tensione rimarrà altissima e nessuna delle due può sbagliare, ma l'Italia ha un calendario leggermente più ostico, dovendo ancora affrontare la trasferta in Albania, partita più ostica oltre la gara al Bernabeu. La squadra di Panucci è, insieme ad Israele, la compagine che sogna l'aggancio ad un secondo posto che dista ben sette punti, divario che può assottigliarsi già nella prima giornata. Lo scenario più realistico vede comunque azzurri e furie rosse giocarsi tutto sabato sera: chi ne uscirà vincitore, passerà al primo posto. Macedonia e Liechtenstein ovviamente sono già fuori gioco e difficilmente possono essere giudici della qualificazione, più probabile è invece possano essere Israele ed Albania.

Fattore discriminante in caso di parità è la differenza reti, la quale al momento sorride alla Spagna, +18 contro +14. Gli impegni sembrano essere equivalenti in quanto a possibilità di goleade, ma la tendenza degli iberici a bombardare le reti è decisamente maggiore rispetto a quella azzurra.

Il calendario

2 settembre, ore 18.00 Albania-Liechtenstein

2 settembre, ore 20.45 Spagna-Italia

2 settembre, ore 20.45 Israele-Macedonia

5 settembre, ore 20.45 Italia-Israele

5 settembre, ore 20.45 Liechtenstein-Spagna

5 settembre, ore 20.45 Macedonia-Albania

6 ottobre, ore 20.45 Liechtenstein-Israele

6 ottobre, ore 20.45 Italia-Macedonia

6 ottobre, ore 20.45 Spagna-Albania

9 ottobre, ore 20.45 Albania-Italia

9 ottobre, ore 20.45 Macedonia-Liechtenstein

9 ottobre, ore 20.45 Israele-Spagna

La classifica