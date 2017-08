Qualificazioni Russia 2018 - Match risolutivi nel gruppo A, Portogallo e Belgio a passeggio

Fonte immagine: Daily Mail

Il ballo di sei giorni delle Nazionali europee che sognano un posto al mondiale di Russia 2018 ricomincia questa sera. Nove gare in programma in giro per il vecchio continente, con il solo obiettivo della qualificazione.

La Svezia del dopo-Ibra guida al momento il gruppo A e va a testarsi in Bulgaria, dove l'Olanda è caduta non più di sei mesi fa. La contemporanea sfida tra gli Oranje e la Francia pone di fatto il girone in una situazione di potenziale svolta, visto che al momento comandano scandinavi e Blues a 13 punti, mentre l'Olanda insegue a quota 10 e la Bulgaria è a nove. Per ora quest'ultima ha vinto tutte le tre gare casalinghe in cui è stata impegnata, così come la Francia, sebbene l'ultima partita giocata dai transalpini sia stata la sconfitta in svezia. Lussemburgo e Bielorussia si sfidano in un match tra squadre senza ambizioni.

Anche nel girone B si va verso un testa a testa davanti, con Portogallo e Svizzera che risolveranno i loro contenziosi all'ultima giornata in uno scontro diretto al cardiopalma. Prima è difficile pensare a passi falsi, men che meno questa sera: i lusitani, con un Cristiano Ronaldo che non vede il campo da tre partite con il Real Madrid e può fare male alle Far Oer. La Svizzera, invece, è di scena in casa contro Andorra, in un altro match che Petkovic può affrontare facendo ruotare i propri uomini. L'Ungheria sfida la Lettonia in casa per sperare, ma anche i magiari sono consci che le chances di arrivare anche solo al secondo posto sono minime, visto che questo dista otto punti.

Sognano invece in tre nel gruppo H, a partire dal Belgio, squadra concretamente in corsa per il primo posto e vicinissima a chiudere il discorso. Nonostante il caso Nainggolan, Martinez ha in mano la squadra e stasera contro Gibilterra l'assenza dell'ex Roma non dovrebbe patirsi particolarmente. Molto intrigante è invece il test che affronta la Bosnia, sul campo di Cipro: Pjanic e compagni non possono mollare, essendo a -4 e tallonati dalla Grecia, la quale dovrebbe passare agevolmente sull'Estonia.

Il programma di serata, tutte le gare si giocano alle 20.45

Gruppo A

Bulgaria - Svezia

Francia - Olanda

Lussemburgo - Bielorussia

Gruppo B

Ungheria - Lettonia

Portogallo - Far Oer

Svizzera - Andorra

Gruppo H

Belgio - Gibilterra

Cipro - Bosnia

Grecia - Estonia