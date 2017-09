Comunicato UEFA: aperta un'inchiesta sul PSG

Dopo l'esoso esborso per Neymar, molti sono stati i dubbi in relazione all'effettiva fattibilità dell'operazione in ottica Fair Play Finanziario. Come è possibile pareggiare questa spesa? A questa domanda, dovrà rispondere il presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, al massimo organo calcistico europeo.

È di appena un'ora fa il comunicato UEFA che richiama alla deposizione la dirigenza dei parigini, che hanno acquistato due giocatori, Neymar e Mbappè - qui la formula per aggirare il FPF ed aggiungere così l'ex Monaco - sborsando una cifra complessiva di oltre trecento milioni di euro. Pronta la risposta del club che attraverso una nota comparsa sul suo sito si dichiara sorpreso della convocazione ma completamente disponibile e fiducioso di poter dimostrare l'effettiva regolarità dei conti del PSG.