Qualificazioni Russia 2018, gruppo G - Italia-Spagna domina, Albania e Israele osservano

Questioni irrisolte in ballo al Bernabeu. Spagna contro Italia, per stabilire chi comanderà il girone G di qualificazione a Russia 2018 e, di conseguenza, staccherà il pass per volare direttamente al Mondiale, mentre l'altra potrebbe doversi accontentare dello spareggio. Le avversarie, le altre, non sembrano onestamente all'altezza di potersi permettere uno sgambetto a due regine del calcio Europeo, ma la palla è sempre rotonda: ecco perché il testa a testa tra Israele ed Albania per proporsi come terzo incomodo può assumere rilevanza.

Questa sera, mentre tutti gli occhi saranno puntati su Madrid e sulla sfida tra gli uomini di Lopetegui e quelli di Ventura, Israele sarà impegnato in casa contro la Macedonia per mettere in saccoccia tre punti importanti. In realtà tra le mura amiche la squadra di Levy non brilla particolarmente, essendo caduta rovinosamente contro l'Albania settimana scorsa - 0-3 - ed avendo vinto solo contro il Liechtenstein. Questa sera contro i balcanici, fermi a quota 3 punti e già esclusi da ogni contenzioso, la grande chance per rilanciarsi, cancellare l'onta della sconfitta di una settimana fa e ripartire alla ricerca del sogno: settimana prossima, poi, la trasferta in Italia per tentare un colpaccio difficilissimo.

L'Albania invece, dopo l'importante vittoria in trasferta, è di scena in casa contro il Liechtenstein, in un match che si preannuncia a senso unico. Tanta curiosità intorno alle aquile, soprattutto per l'esordio in panchina di Christian Panucci, che ha preso il posto di Gianni De Biasi, dimissionario a sorpresa dopo sei lunghi anni. Calcio d'inizio fissato per le ore 18. All'andata a Vaduz la spuntarono i balcanici con un pulito 0-2, frutto dell'autogol di Jehle e della rete di Balaj.

Il programma completo di serata:

Ore 18.00, Albania - Liechtenstein

Ore 20.45, Spagna - Italia

Ore 20.45, Israele - Macedonia

La classifica del girone G: