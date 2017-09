Live Spagna - Italia, diretta qualificazioni Russia 2018

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Spagna - Italia (20.45). Al Bernabeu, si affrontano le prime della classe del gruppo G, in palio il primato del girone.

LIVE Spagna - Italia

Dopo sei giornate, il vantaggio di Spagna e Italia è rassicurante. Sedici punti per entrambe le nazionali, sette le lunghezze di margine su Albania e Israele. Percorso simile, cinque vittorie e un pari. Equilibrio anche nello scontro diretto in suolo italico, 1-1, con la roja a lungo padrona del terreno di gioco.

Martedì, per gli azzurri, il rientro in Italia. A Reggio Emilia, incrocio interno con Israele. Passeggiata esterna, invece, per la Spagna. L'undici di Lopetegui duella con il Liechtenstein, travolto 8-0 nel primo atto.

Ventura non nasconde la rilevanza della partita, conferma la forza della Spagna, ma al contempo si attende un'Italia in grado di reggere l'atmosfera del tempio blanco e l'imponenza dell'avversario di turno. Glissa, l'ex Torino, sullo stop di Chiellini, innalzando il gruppo.

Buffon ribadisce la superiorità tecnica della Spagna, ma l'Italia può comunque fondare i suoi propositi su altri principi. Interpretare tatticamente la partita nel modo corretto è fondamentale per avere una chance di scalfire la sicurezza rossa.

Fonte: Nazionale Italiana - Twitter

Come detto, Chiellini non sarà della partita, spazio quindi a Rugani al fianco di Bonucci. 4-2-4, Ventura non muta il suo credo, dopo le prove di difesa a tre della settimana. Spinazzola, fin qui ai margini dell'Atalanta, e Darmian in corsia, Verratti e De Rossi la cerniera di centrocampo. La qualità di Insigne a sinistra, Candreva a destra, Immobile - Belotti tandem d'attacco.

ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian, Bonucci, Barzagli, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne

Fonte: Nazionale Italiana - Twitter

Malleabile l'undici di Lopetegui. Ramos dirige la linea a quattro a protezione di De Gea. Carvajal, J.Alba e Piqué rifiniscono la retroguardia. Busquets è il metronomo, Koke e Iniesta le mezzali d'assalto. I due esterni offensivi sono di straordinaria qualità. Isco e Silva hanno licenza di svariare alle spalle di Morata.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta, Isco, Morata, Silva

La presentazione della sfida

Sul confronto tra Spagna e Italia si espone anche Arrigo Sacchi. Sacchi spinge il plotone azzurro, pone in guardia la Spagna e sottolinea la crescita del nostro calcio. Applausi anche per l'operato di Ventura.

Come detto nei giorni scorsi, la Spagna gode di un interessante vantaggio nel conto reti. +18 per la nazionale di Lopetegui, all'Italia serve quindi un successo per conseguire la vetta. Il pari premia la formazione di casa.

A dirigere l'incontro l'olandese Kuipers, il quarto uomo è Van Boekel. Assistenti Van Boekel e Zeinstra.

Diretta Qualificazioni Mondiali 2018, LIVE Spagna - Italia