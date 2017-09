Qualificazioni Russia 2018 - Italia, la situazione: playoff vicini, l'Albania spera

Fonte immagine: Twitter @Vivo_Azzurro

Il gruppo G di qualificazione a Russia 2018 ha scoperto ieri sera il proprio padrone: la Spagna. Al Bernabeu il massacro orchestrato da Isco ai danni dell'Italia ha di fatto consegnato alla Roja il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione diretta ai gironi del Mondiale del prossimo giugno. Lopetegui ha il destino nelle proprie mani e gli basta vincere due dei prossimi tre appuntamenti per essere sicuro di staccare il pass: Liechtenstein in trasferta, Albania in casa e Israele in trasferta. Risulta complicato pensare che gli iberici possano perdere punti per strada, la loro strada verso la Russia sembra spianata.

Ai passi falsi della Spagna dovrebbe comunque coincidere un non improbabile en-plein dell'Italia, che dovrà vedersela in casa con Israele e Macedonia per poi chiudere con la trasferta in Albania, l'unica gara sulla carta un po' più complicata della media, escluse le due sfide contro l'armata di Isco e compagni. Vincendo le due gare interne la squadra di Ventura ipotecherebbe il secondo posto, difendendolo da un'Albania che insegue a quattro punti di distanza, ma che deve affrontare la trasferta in Spagna oltre a quella in Macedonia: le aquile non sono nuove a miracoli, ma stavolta l'impresa sembra davvero ardua, anche perché, oltre alla doppia vittoria, Panucci deve sperare anche in uno sgambetto di qualcuno all'Italia - in Italia. Israele e Macedonia possono quindi ricoprire il ruolo di guastafeste, ma non oltre, sebbene gli uomini di Levy abbiano ancora una speranza data dalla matematica. Sarà invece squadra materasso - in linea con le aspettative - il Liechtenstein, ancora a secco di punti e con un solo gol all'attivo.

Il programma del girone:

5 settembre

20.45, Liechtenstein-Spagna

20.45, Italia-Israele

20.45, Macedonia-Albania

6 ottobre

20.45, Liechtenstein-Israele

20.45, Italia-Macedonia

20.45, Spagna-Albania

9 ottobre

20.45, Macedonia-Liechtenstein

20.45, Israele-Spagna

20.45, Albania-Italia

La classifica del gruppo G: