Qualificazioni Russia 2018 - Germania e Inghilterra per l'ipoteca, Polonia per il rilancio

Il Belgio è stata la prima squadra europea a staccare il pass per il Mondiale di Russia 2018, nell'ottava giornata. Ci attendono però altre due serate di gare di qualificazioni, con tante protagoniste al centro: la Germania ha la chance di brindare alla qualificazione, mentre Polonia e Inghilterra dovranno attendere ancora. Gli inglesi, però, vincendo potrebbero fare un grosso passo avanti. E' la sera dei gironi C, E ed F. Entriamo nel dettaglio.

Gruppo C

Si apre alle 18, con una sfida che sa di poco: l'Azerbaigian era partito con il piede giusto prima di crollare con quattro sconfitte in serie e perdere di fatto ogni possibile chance. Anche la matematica gli rema contro, battere San Marino sarebbe una semplice consolazione. Fari puntati su Stoccarda e su Belfast: la Germania non dovrebbe avere problemi a disfarsi della Norvegia, starà in mano all'Irlanda del Nord decidere se i tedeschi potranno festeggiare stasera o rimandare tutto ad ottobre: il primo caso si verificherà in caso di vittoria della Repubblica Ceca a Belfast o in caso di pareggio, con contemporanea vittoria degli uomini di Low. Con un pareggio o una vittoria, i britannici avrebbero invece la certezza di cadere alla peggio al secondo posto.

Il programma di serata:

18.00, Azerbaigian - San Marino

20.45, Germania - Norvegia

20.45, Irlanda del Nord - Repubblica Ceca

Gruppo E

In uno dei gironi più equilibrati a livello assoluto, la Polonia comanda, ma viene da un pesantissimo 4-0 subito in Danimarca e questa sera deve rilanciarsi: a casa di Lewandowski e compagni arriva il Kazakistan, fanalino di coda ma in grado di pareggiare 2-2 in casa nella gara d'andata. Per gli uomini di Nawalka è obbligo di vittoria, anche per sfruttare il turno sulla carta favorevole: le due inseguitrici affrontano due gare non scontate. La Danimarca va in Armenia, dove già il Montenegro è caduto; per Jovetic e i suoi c'è invece la Romania, rimasta indietro ma pur sempre squadra ostica. Tutto lascia presumere che i polacchi si staccheranno, ma ogni discorso sarà rimandato certamente a ottobre, con gli ultimi scontri diretti.

Il programma di serata:

18.00, Armenia - Danimarca

20.45, Montenegro - Romania

20.45, Polonia - Kazakistan

Gruppo F

L'Inghilterra capolista ospita la Slovacchia in quello che è un dentro-o-fuori per entrambe le squadre: chi vincerà si prenderà la prima piazza, ma con un pari Southgate potrebbe essere comunque parzialmente sicuro di rimanere davanti fino alla fine. Dopo il brutto primo tempo di Malta, però, i tre leoni sono chiamati al riscatto. La Slovacchia, dal canto suo, non può permettersi di perdere anche per un'altra ragione: dietro premono Slovenia e Scozia, impegnate in casa in due match facili rispettivamente contro Lituania e Malta. La lotta al secondo posto si riaprirebbe completamente.

Il programma di serata:

20.45, Inghilterra - Slovacchia

20.45, Slovenia - Lituania

20.45, Scozia - Malta