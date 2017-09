Verso Russia 2018 - Il punto della situazione nel Girone Sudamericano

Sarà una notte molto calda, a dispetto della temperatura che ci si aspetta a quelle latitudini, quella che ci attende domani, scenderanno in campo le squadre del Girone Sudamericano con più di un occhio al Mondiale 2018. L'unica certa del pass, al momento, è il Brasile di Tite che è reduce da nove vittorie consecutive e che domani alle 22.30 giocherà in Colombia: discorso diverso per i Cafeteros che la scorsa giornata hanno deluso, pareggiando in casa del Venezuela, ma sono comunque al secondo posto. Mezz'ora prima scenderà in campo il Cile in casa della Bolivia: una sfida mai facile, vista l'altitudine, anche perché la Roja sta attraversando un brutto momento come dimostra il 3-0 casalingo subito dal Paraguay.

Alle 23, sempre ora Italiana, in campo Ecuador e Perù con i padroni di casa che sono ottavi con 20 punti e che nella scorsa giornata, complice la sconfitta con il Brasile, sono stati scavalcati proprio da Guerrero e compagni, che hanno sconfitto la Bolivia senza troppi problemi. Lo spettacolo prosegue anche nella notte con l'Argentina che alle 01.30 ospiterà il Venezuela: sulla carta impegno agevole per l'Albiceleste, gli ospiti sono all'ultimo posto in classifica. Al momento la squadra di Sampaoli occupa la quinta posizione, utile per lo spareggio, ma ha il calendario più favorevole rispetto alle altre contendenti.

La giornata, o meglio, la nottata si chiuderà in bellezza con l'incontro, mai banale (in Sud America nessun incontro è banale) tra Paraguay ed Uruguay: i padroni di casa, dopo la vittoria in Cile, sono carichi a mille e sono al settimo posto con tre lunghezze di svantaggio dalla Celeste che non può permettersi passi falsi. Di seguito il programma e la classifica.

IL PROGRAMMA DELLA SEDICESIMA GIORNATA

Bolivia-Cile Ore 22.00

Colombia-Brasile Ore 22.30

Ecuador-Perù Ore 23.00

Argentina-Venezuela Ore 01.30

Paraguay-Uruguay Ore 02.00



LA CLASSIFICA DOPO QUINDICI GIORNATE

Brasile 36

Colombia 25

Uruguay 24

Cile 23

Argentina 23

Perù 21

Paraguay 21

Ecuador 20

Bolivia 10

Venezuela 7