Paris Saint Germain, ecco la lista Champions: fuori Ben Arfa

Il Paris Saint Germain ha diramato la lista Champions, consegnata agli organi competenti dell'UEFA. Una sorpresa: accanto a tutti i big del club parigino non è figurato il nome di Hatem Ben Arfa. Acquistato dal Nizza nell'estate del 2016, il trequartista nella capitale francese si è incupito sempre più, è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Unai Emery, ed ecco la doccia gelata per l'ex Newcastle: fuori dalla lista Champions; ciò conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, dello scarso feeling tra il giocatore in questione ed Emery.

Ben Arfa, dunque, sarà costretto ad osservare i suoi compagni di squadra, in Champions League, dalle tribune del 'Parco dei Principi' ma anche in Ligue 1 si prospetta per lui un minutaggio piuttosto basso, in quanto è costretto a stare in fila, dietro ai campionissimi Cavani, Neymar, Mbappè e Di Maria. In estate, durante la sessione di calciomercato, chiusasi da qualche giorno, si era prospettato un trasferimento del calciatore francese, di origini tunisine, in prestito. Considerato sin da subito un esubero, ha saltato insieme a Grzegorz Krychowiak la tourneè estiva, ma se il polacco ha trovato una nuova destinazione, in Premier League al West Bromwich Albion, così non è stato per Ben Arfa che dunque è rimasto a Parigi, e molto probabilmente vivrà un'altra stagione ai margini della squadra, con Emery che difficilmente si servirà di lui nel corso della stagione.

Per il resto, ci sono tutti. E' presente l'ex juventino Dani Alves, 'il nostro' Marco Verratti e l'attacco atomico che promette scintille: Neymar, Mbappè e Cavani. Il Paris Saint Germain promette spettacolo, e si candida ad essere una delle squadre favorite per la conquista della Coppa 'dalle grandi orecchie'.

Questa di seguito la lista completa:

Portieri: Areola, Descamps, Trapp

Difensori: Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Dani Alves, Meunier, Georgen, Berchiche, Kurzawa

Centrocampisti: Thiago Motta, Rabiot, Verratti, Pastore, Nkunku, Lo Celso, Callegari

Attaccanti: Mbappé, Cavani, Neymar, Di Maria, Draxler, Lucas