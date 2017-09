Italia - Israele in diretta, LIVE qualificazioni Mondiali 2018 (20:45)

NOTE: Ottava giornata dei gironi europei per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: per il gruppo G, in campo al Mapei Stadium c'è Italia-Israele. Si comincia alle ore 20:45.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Italia-Israele, match valido per l'ottava giornata dei gironi europei di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Bastien.

Posizione Squadra P.G. V N S Punti 1^ Spagna 7 6 1 0 19 2^ Italia 7 5 1 1 16 3^ Albania 7 4 0 3 12 4^ Israele 7 3 0 4 9 5^ Macedonia 7 2 0 5 6 6^ Lichtenstein 7 0 0 7 0

La situazione

Nel gruppo G (classifica qui sopra), un grosso indizio su come finirà il girone ci è arrivato giusto sabato scorso, quando al Bernabeu la Spagna ha travolto per 3-0 l'Italia nello scontro diretto, andando in solitaria al primo posto. Adesso gli iberici dovrebbero non vincere due partite su tre per perdere il primato: difficilmente questo accadrà, a partire da stasera quando affronteranno il sempre sconfitto Lichtenstein.

Da un altro punto di vista, la partita di cui sopra ha riaperto, anche se moderatamente, le speranze di qualificazione dell'Albania, la quale ha battuto il Lichtenstein e anche lei spera in un doppio clamoroso errore degli Azzurri, che finirebbero così fuori dal mondiale senza nemmeno passare dallo spareggio.

Quindi, con un rapido calcolo delle probabilità, è facilmente intuibile che il girone è ormai avviato a terminare con una classifica simile, se non identica, a quella attuale, che ci manderebbe allo spareggio per prenotare il biglietto in Russia; al contrario, la Roja passerebbe invece direttamente in quanto prima.

Immobile a segno nella gara d'andata - Fonte: Calciomercato.com

QUI ITALIA

Non un gran momento, come avrete potuto capire, per la truppa del Bel Paese, che ha ottenuto il primo KO dopo 56 partite ufficiali nelle qualificazioni, dov'era imbattuta da 11 anni. Dal momento del sorteggio comunque, considerando il valore degli avversari, poteva essere preventivabile un secondo posto, come ha ricordato il CT Ventura.

Resta comunque un po' di normale delusione, smaltibile nella sfida di oggi che assume dunque i contorni della tipica occasione di riscatto dopo una deludente prova. Non ci saranno per l'occasione gli infortunati Chiellini e Spinazzola; per sostituire quest'ultimo, il nostro tecnico ha scelto di convocare Zappacosta.

Gian Piero Ventura dovrebbe comunque confermare il suo 4-2-4. Ripartendo, ovviamente, da Buffon in porta con Conti, Barzagli, Astori (in ballottaggio con Rugani) e Darmian in difesa. Mediana solita, con Verratti a fare coppia con De Rossi. In avanti le ali sono Candreva (o Bernardeschi) e Insigne, Immobile e Belotti le punte.

QUI ISRAELE

Tira una pessima aria anche per gli ebrei, i quali hanno clamorosamente perso in casa contro la Macedonia. La sconfitta, marcata dall'attaccante del Genoa Goran Pandev, ha portato una serie di conseguenze abbastanza clamorose, che potrebbero incedere sul morale della squadra.

Il capitano Zahavi (vecchia conoscenza della Serie A, in particolare del Palermo), "stimolato" dai fischi del pubblico, si è infatti tolto la fascia rappresentativa del suo ruolo per poi buttarla a terra. Questo gesto ha portato alla sospensione per un anno del centrocampista dalla Nazionale; il giocatore, nonostante le sue scuse, ha comunque annunciato l'addio definitivo alla Nazionale.

Anche il CT Elisha Levy è al centro delle critiche: i media locali spingono per Roy Keane, ex leggenda del Manchester United, come nuovo allenatore per ottenere la qualificazione ad Euro 2020. Proverà a controbattere schierando il solito 4-4-1-1 con Goresh fra i pali e Dasa, Tzedek, Tibi e Tawatha davanti a lui. Golasa e Cohen sono le mezzali, più larghi Refaelov e Natcho. Melikson appoggia Sahar in avanti.