Qualificazioni Russia 2018 - Trajkovski risponde a Roshi, Macedonia - Albania finisce 1-1

L'Albania era obbligata a vincere per mantenere viva la speranza di agguantare il 2° posto, ed invece la nazionale di Panucci non è andata oltre un deludente 1-1 in casa della Macedonia. La nazionale di Angelovski, scesa in campo con il 4-2-3-1 con Alioski, Pandev e Nikolov alle spalle dell'unica punta Nestorovski, è stata brava a mantenere alto il livello di concentrazione per tutta la partita. Dall'altra parte l'Albania, schierata con il 3-5-2 con Hyka e Sadiku come riferimenti offensivi, si può rimproverare un atteggiamento fin troppo remissivo. Infatti dalla selezione guidata da Panucci si aspettava maggiore determinazione ed aggressività considerando la necessità di risultato, ed invece la nazionale albanese ha preferito lasciare campo e palla alla Macedonia per poi agire di rimessa. Questa scelta tattica è stata premiata nella ripresa con il gol del momentaneo vantaggio siglato da Roshi. Una rete che si è rivelata una mera illusione per gli albanesi, che infatti sono stati raggiunti dal rigore realizzato al 78' da Trajkovski. Nel finale la Macedonia ha costruito anche le occasioni per vincere la partita, ma Nestorovski non si è dimostrato mai sufficientemente cinico. La sfida è terminata così sul risultato di parità, un punto a testa, inutile ai fini della classifica.

La Macedonia fa la partita ma sbatte ripetutamente sul muro albanese ed allora la nazionale macedone prova a sbloccarla su situazione di palla inattiva come al 16', con Pandev che batte un calcio di punizione verso il centro dell'area dove c'è Nestorovski, che tira in porta, ma la sua conclusione termina ampiamente sul fondo. Al 20' la Macedonia usufruisce di un nuovo calcio di punizione: della battuta s'incarica Bardhi, il quale spedisce in mezzo il pallone, che rinviato da Mavraj, giunge sui piedi di Pandev, il quale esplode immediatamente il mancino, che però termina abbondantemente a lato della porta avversaria. Il n.10 macedone ha una nuova opportunità al 23' con un tiro di sinistro, che viene respinto in tuffo dall'estremo difensore avversario. Al 25' ancora padroni di casa pericolosi: Pandev s'incarica della battuta di un calcio di punizione, che sembra di facile preda per Berisha, ma il portiere albanese si lascia sfuggire la palla e per evitare la capitolazione è costretta a spedirla in calcio d'angolo. Sul corner seguente l'Albania non corre rischi, così come per tutti i restanti minuti della prima frazione di gioco. Si va dunque al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa si apre con il gol del vantaggio albanese: Memushaj lancia sulla corsia sinistra Sadiku, il quale rientra sul destro e crossa verso Roshi, che colpisce di testa, la palla sbatte contro il palo sinistro e termina in porta. L'Albania prova a sfruttare il momento favorevole per raddoppiare: Memushaj s'incarica della battuta di un calcio di punizione da posizione defilata, ma piuttosto che crossare in mezzo, il centrocampista del Benevento preferisce calciare in porta, costringendo Dimitrievski all'intervento in tuffo. Al 59' ancora ospiti vicini al gol: Memushaj va via sulla fascia mancina ed una volta giunto nei pressi dell'area di rigore effettua un cross verso Sadiku, che tenta la girata di prima intenzione, ma la sua conclusione si spegne di poco a lato della porta avversaria. La Macedonia torna a farsi vedere in attacco con Bardhi, che conclude dalla distanza, ma il suo tiro termina ampiamente a lato della porta difesa da Berisha. Al 70' padroni di casa vicinissimi al pareggio: cross di Spirovski per Ristevski, che fa da sponda per Pandev, il quale di testa supera Berisha, ma non Hysaj che sulla linea respinge la conclusione aerea del n.10 macedone, evitando così la capitolazione ai suoi. E' il preludio al gol che arriva al 78': Nestorovski viene atterrato in area di rigore da Roshi, l'arbitro indica il dischetto, dagli undici metri va Trajkovski che spiazza Berisha. Due minuti dopo padroni di casa ancora vicini al gol: Nestorovski viene servito in profondità ed una volta giunto dinanzi all'estremo difensore avversario lascia partire una conclusione che viene prontamente deviata dal portiere albanese. All'85' Macedonia ad un passo dal vantaggio: tiro di Alioski da fuori area respinto con grandi riflessi da Berisha, il quale si deve superare sulla ribattuta a botta sicura di Nestorovski. E' l'ultima occasione da rete della partita, che termina sul risultato di 1-1.