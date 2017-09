Qualificazioni Russia 2018, Spagna a quattro punti dal Mondiale. Italia a un passo dagli spareggi

Alvaro Morata e Sergio Ramos, entrambi a segno in Liechtenstein. Fonte: MICHAEL BUHOLZER/Getty Images

Il netto successo del Santiago Bernabeu di Madrid, 3-0 all'Italia sabato scorso, ha consegnato alla Spagna del commissario tecnico Julen Lopetegui la leadership incontrastata del girone G di qualificazione europea ai Mondiali di Russia 2018. Dopo gli schiaffi rifilati agli azzurri di Ventura, le Furie Rosse non hanno avuto pietà del Liechtenstein, battuto a domicilio con lo score di 0-8, mentre l'Italia ha trovato una vittoria importante a Reggio Emilia, un 1-0 contro Israele firmato Ciro Immobile nella cornice del Mapei Stadium. 1-1 invece tra Macedonia e Albania, le altre due squadre del gruppo G.

A due giornate dal termine, la situazione vede ora la Spagna prima classificata con ventidue punti, davanti all'Italia con diciannove. Seguono Albania, a quota tredici, Israele a nove, Macedonia a sette, e Lichtenstein a tre. Alla Roja mancano quattro punti per poter staccare il biglietto per la Russia, anche se ne basterebbero con ogni probabilità anche tre, data la differenza reti favorevole con gli azzurri (+29 contro +12). Tutto facile ieri in Liechtenstein per gli uomini di Julen Lopetegui, a segno in avvio con capitan Sergio Ramos, poi dilaganti con Alvaro Morata, il solito Isco e David Silva, che hanno fissato lo score sullo 0-4 all'intervallo. Dopo la pausa, ecco un'altra rete di Morata e la doppietta di Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, mentre a chiudere la serataccia dei padroni di casa ci ha pensato Goppel, con un'autorete messa a referto con la complicità del portiere Jehle. Prossimi avversari della Spagna, l'Albania in casa il prossimo 6 ottobre, e Israele il nove, quando con ogni probabilità la qualificazione sarà decisa contro la formazione dell'ex commissario tecnico De Biasi. Una vittoria contro gli albanesi garantirebbe infatti alla Spagna non l'ufficialità, ma la ragionevole certezza di partecipare ai prossimi Mondiali.

Diversa la situazione dell'Italia, seconda a quota diciannove punti. Ormai utopistico pensare di chiudere il girone al primo posto, gli azzurri devono mettere in cassaforte la seconda posizione. Un passo importante in questa direzione è stato fatto ieri a Reggio Emilia, grazie al successo casalingo contro Israele, firmato Ciro Immobile. Il contestuale pareggio dell'Albania in Macedonia ha consentito agli uomini del commissario tecnico Ventura di mettere dunque sei punti di distanza tra sè e la nazionale albanese, con possibilità di accesso agli spareggi già dalla prossima partita, che l'Italia giocherà a Torino il 6 ottobre proprio contro la Macedonia. Basterà un punto agli azzurri (in teoria anche zero, dato il risultato sostanzialmente scontato dell'Albania in Spagna) per guadagnarsi i playoffs di novembre, da disputarsi in un confronto secco, tra andata e ritorno nel giro di una settimana. Ancora da delineare il quadro delle possibili avversarie, comunque pericolose, nonostante l'Italia sia testa di serie. Gli azzurri chiuderanno infine la loro avventura nel gruppo G facendo visita all'Albania il 9 ottobre, in un match che non dovrebbe avere nulla da dire. La classifica del girone G, quando mancano due partite al termine della fase a gruppi:

1. Spagna 22. 2. Italia 19. 3. Albania 13. 4. Israele 9. 5. Macedonia 7. 6. Liechtenstein 0.