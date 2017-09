FIFA Football Awards 2017 - I candidati e i premi in palio

Poco fa la FIFA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato i finalisti delle varie categorie per il FIFA Football Awards 2017. La cerimonia si è svolta nella giornata di oggi in quel di Londra dove erano presenti Andriy Shevchenko, Peter Shilton, Jay Jay Okocha, Alex Scott e Roberto Di Matteo. I vincitori saranno annunciati sempre a Londra il 23 Ottobre 2017. La categoria più gettonata è sicuramente quella di "The Best FIFA Men’s Player" con Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar a giocarsi la vittoria. Il favorito è il portoghese, che la scorsa stagione si è portato a casa Champions League e Liga mentre l'argentino ha vinto la Scarpa D'Oro e, quanto a trofei di squadra, ha alzato la Supercoppa Spagnola e la Coppa del Re insieme all'ex compagno Neymar.

Il palcoscenico, però, non sarà solo loro visto che si voterà anche per il miglior allenatore: in lizza ci sono Zidane, Conte e Allegri con il primo favoritissimo visti i successi della scorsa stagione alla guida del Real Madrid. Sembra più equilibrato invece il trofeo di miglior portiere visto che sono in corsa Buffon, Navas e Neuer con la sensazione che saranno i primi due a giocarsi realmente il premio finale. Per eleggere il miglior giocatore della scorsa stagione, così come la squadra dell'anno e l'allenatore più vincente ci saranno i giornalisti, i capitani delle Nazionali e commissari tecnici a votare oltre al pubblico nella categoria più importante. Attraverso il sito della FIFA, infatti, è possibile selezionare il proprio preferito, così da fargli vincere il premio The Best FIFA Men’s Player 2017. Di seguito tutti i trofei in palio con i relativi finalisti.

Miglior giocatore maschile: Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore maschile: Allegri, Conte, Zidane

Miglior giocatrice: Castellanos, Lloyd, Martens

Miglior allenatrice: Nielsen, Precheur, Wiegman

Miglior portiere: Buffon, Keylor Navas, Neuer

Miglior goal: Boateng, Camargo, Castellanos, Dembele, Giroud, Hurtado, Mandzukic, Masuluke, Matic, Mboula



Miglior tifoseria: Borussia Dortmund, Celtic, Copenhagen

Va ricordato che, nella cerimonia che si terrà a Londra, verrà svelato anche il miglior undici della passata stagione tra i 55 giocatori nominati.

Portieri:

Gianluigi Buffon - Italy, Juventus

David de Gea - Spain, Manchester United

Keylor Navas - Costa Rica, Real Madrid

Manuel Neuer - Germany, FC Bayern München

Jan Oblak - Slovenia, Atlético Madrid

Difensori:

David Alaba - Austria, FC Bayern München

Jordi Alba - Spain, FC Barcelona

Dani Alves - Brazil, Paris Saint-Germain

Jérôme Boateng - Germany, FC Bayern München

Leonardo Bonucci - Italy, Juventus/AC Milan

Dani Carvajal - Spain, Real Madrid

Giorgio Chiellin -i Italy, Juventus

Diego Godín - Uruguay, Atlético Madrid

Mats Hummels - Germany, FC Bayern München

Phillipp Lahm - Germany, FC Bayern München/retired

David Luiz - Brazil, Chelsea FC

Marcelo - Brazil, Real Madrid

Javier Mascherano - Argentina, FC Barcelona

Pepe - Portugal, Real Madrid/Besiktaş

Gerard Piqué - Spain, FC Barcelona

Sergio Ramos - Spain, Real Madrid

Thiago Silva - Brazil, Paris Saint-Germain

Samuel Umtiti - France, FC Barcelona

Antonio Valencia - Ecuador, Manchester United

Raphaël Varane - France, Real Madrid

Centrocampisti:

Thiago Alcântara - Spain, FC Bayern München

Sergio Busquets - Spain, FC Barcelona

Casemiro - Brazil, Real Madrid

Philippe Coutinho - Brazil, Liverpool FC

Eden Hazard - Belgium, Chelsea FC

Andrés Iniesta - Spain, FC Barcelona

Isco - Spain, Real Madrid

N'Golo Kanté - France, Chelsea FC

Toni Kroos - Germany, Real Madrid

Nemanja Matić - Serbia, Chelsea/Manchester United

Luka Modrić - Croatia, Real Madrid

Mesut Özil - Germany, Arsenal FC

Paul Pogba - France, Manchester United

Marco Verratti - Italy, Paris Saint-Germain

Arturo Vidal - Chile, FC Bayern München

Attaccanti:

Gareth Bale - Wales, Real Madrid

Karim Benzema - France, Real Madrid

Edinson Cavani - Uruguay, Paris Saint-Germain

Paulo Dybala - Argentina, Juventus

Antoine Griezmann - France, Atlético Madrid

Zlatan Ibrahimović - Sweden, Manchester United

Harry Kane - England, Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski - Poland, FC Bayern München

Romelu Lukaku - Belgium, Manchester United

Kylian Mbappé - France, AS Monaco/Paris Saint-Germain

Lionel Messi - Argentina, FC Barcelona

Neymar JR - Brazil, Barcelona/Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo - Portugal, Real Madrid

Alexis Sánchez - Chile, Arsenal FC

Luis Suárez - Uruguay, FC Barcelona