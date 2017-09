Spagna - I convocati per le sfide contro Albania ed Israele: novità Callejon e Rodrigo

La Spagna, dopo la vittoria sull'Italia a Settembre, è a un passo dal Mondiale 2018. Il 6 e il 9 ottobre le ultime due sfide contro Albania e Israele, due sfide in cui agli uomini di Lopetegui basterà fare quattro punti. Qualche novità nelle convocazioni e quella più sostanziale riguarda quella di Jose Maria Callejon, premiato dall'ex allenatore del Bilbao per il suo formidabile inizio di stagione. Il numero sette del Napoli, infatti, ha realizzato sei gol in dieci partite di cui quattro in campionato e due in Champions League, contro Nizza e Feyenoord. Altre due novità, poi, con le convocazioni del centrocampista Illaramendi, in forza alla Real Sociedad, e dell'attaccante del Valencia Rodrigo, che sta ben figurando in questo ottimo inizio di stagione della squadra di Marcelino. Non sono stati convocati rispetto all'ultima volta Suso, Vitolo e David Villa.

Presente tutto il blocco di Barcellona e Real Madrid e, ovviamente, Morata che è reduce dal gol contro l'Atletico Madrid in Champions e la tripletta allo Stoke in campionato.

Di seguito la lista dei convocati per le sfide contro Albania ed Israele. Portieri: Kepa (Athletic), De Gea (Manchester United), Reina (Napoli); Difensori: Azpilicueta (Chelsea), Carvajal, Nacho e Ramos (Real Madrid), Piqué e Jordi Alba (Barcellona), Bartra (Borussia Dortmund), Monreal (Arsenal); Centrocampisti: Saúl e Koke (Atlético), Busquets, Iniesta (Barcellona), Illarramendi (Real Sociedad), Thiago (Bayern), Isco e Marco Asensio (Real Madrid); Attaccanti: Pedro e Morata (Chelsea), Callejón (Napoli), Silva (Manchester City), Iago Aspas (Celta), Rodrigo Moreno (Valencia).