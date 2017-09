Inghilterra, i ventisei di Southgate. Alli salterà la Slovenia

Fonte immagine: Twitter @England

Il mondiale dista pochi punti, l'Inghilterra vuole strappare il pass al più presto: la squadra di Southgate sarà impegnata in due gare valevoli per il gruppo F di qualificazione a Russia 2018, a Wembley contro la Slovenia il 5 ottobre e in Lituania tre giorni dopo. Il +5 sulla Slovacchia prima inseguitrice è un margine che lascia tranquillità, due punti rappresenterebbero la garanzia di qualificazione. Per la prima gara, però, Southgate non avrà a disposizione Dele Alli, squalificato per una giornata dopo il dito medio che tanto ha fatto discutere nell'ultima gara contro la Slovacchia. Il tecnico ha parlato di lui in conferenza stampa, spiegando come il giocatore abbia imparato dai suoi errori, anche se la polemica costruita sul gesto del fantasista del Tottenham sembra per la verità piuttosto sterile.

Il classe 1996 figura ovviamente nella lista dei convocati, 26 per la precisione. Heaton l'assente tra i portieri, ma c'è il rientro di Pickford oltre a quello di Forster: dentro anche Butland, tutti alle spalle del titolare Joe Hart. Niente novità in difesa, dove continuano a mancare Clyne e Rose sulle corsie: chiamata per Trippier dopo l'ottimo avvio di stagione con il Tottenham, il quale si gioca il posto a destra insieme all'ex compagno Walker, certamente favorito, così come Bertrand a sinistra.

L'assenza di Alli per la prima gara ha spinto Southgate a chiamare un centrocampista in più ed ecco Fabian Delph, che ha trovato di nuovo spazio nel City dopo diverso tampo; escluso invece Chalobah, al pari di Adam Lallana, il cui rientro sembra più vicino. Assenze pesanti anche in attacco: out Welbeck e Vardy, il primo per infortunio all'inguine, il secondo per un problema al fianco. C'è la conferma di Daniel Sturridge, si rivede anche Jermain Defoe.

La lista completa dei nazionali dell'Inghilterra:

Portieri: Butland (Stoke), Forster (Southampton), Hart (West Ham), Pickford (Everton).

Difensori: Bertrand (Southampton), Cahill (Chelsea), Cresswell (West Ham), Jones, Smalling (Man United), Keane (Everton), Maguire (Leicester), Stones, Walker (Manchester City), Trippier (Tottenham).

Centrocampisti: Alli, Dier (Tottenham), Delph, Sterling (Man City), Henderson, Chamberlain (Liverpool), Lingard (Man United), Livermore (West Brom).

Attaccanti: Defoe (Bournemouth), Kane (Tottenham), Rashford (Man United), Sturridge (Liverpool).