Argentina, le convocazioni di Sampaoli: assente Higuain, ci sono Dybala, Gomez ed Icardi

Niente da fare per Gonzalo Higuain. Nemmeno i gol contro Olympiacos e Atalanta, ieri sera, sono serviti al Pipita per conquistare Jorge Sampaoli, che conferma la sua esclusione dalla lista dei convocati della sua Argentina. Sono infatti ufficiali da qualche minuto le scelte dell'ex tecnico del Siviglia, che conferma la presenza degli italiani Icardi, Gomez e Dybala in attacco, i quali accompagneranno chiaramente Leo Messi e compagni nelle due importantissime sfide di qualificazione ai prossimi mondiali di Russia 2018 che l'Albiceleste dovrà affrontare contro Perù ed Ecuador.

Questa la lista completa dei convocati

Tanti gli altri giocatori che militano nel campionato italiano convocati dal tecnico argentino, che ha puntato tra gli altri anche su Fazio e Pezzella, difensori che giocano rispettivamente con Roma e Fiorentina, oltre a Biglia - regista del Milan - ed i sopracitati attaccanti. Non c'è chiaramente Sergio Aguero nella lista dell'ex allenatore del Siviglia, vittima dell'incidente d'auto che lo costringerà ai box per i prossimi mesi. Tra i pali confermato Romero, mentre davanti oltre ai più noti ci figurano anche Benedetto ed Acosta, attaccanti di Boca Juniors e del Lanus.

Argentina che sarà chiamata a vincere assolutamente nella notte italiana tra giovedì e venerdì contro il Perù, in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per il quinto ed ultimo posto che qualifica direttamente ai prossimi mondiali russi. In caso di mancata vittoria, i peruviani manterrebbero il vantaggio di classifica a causa del maggior numero di vittorie ottenute, costringendo l'Argentina a fare risultato in Ecuador e sperare che il Cile, alle spalle, non gli tolga l'opportunità anche di passare dagli spareggi.