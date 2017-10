Spagna, Morata e Iniesta k.o.

Alvaro Morata. Fonte: PremierLeague.com

L'ultimo week-end dei vari campionati europei ha costretto il commissario tecnico della Spagna Julen Lopetegui a rivedere le sue convocazioni per i match validi per le qualificazioni mondiali a Russia 2018, che si giocheranno nei prossimi giorni contro Albania (in casa) e Israele (in trasferta). Le Furie Rosse dovranno infatti fare a meno di Alvaro Morata, Andres Iniesta e Dani Carvajal, a vario titolo out per infortunio. Al loro posto, chiamati oggi, rispettivamente, Aritz Aduriz, Jonathan Viera e Alvaro Odriozola.

La lesione più grave sembra quella capitata ad Alvaro Morata, k.o. nel match poi perso dal suo Chelsea in Premier League a Stamford Bridge contro il Manchester City. Per l'attaccante ex Real Madrid gli esami strumentali hanno rivelato la presenza di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Problema simile occorso anche ad Andres Iniesta (elongazione) del Barcellona, mentre Dani Carvajal del Real è fermo ai box per un virus influenzale trasformatosi in pericardite. A fare notizia, l'assenza di Morata, che in questo inizio di stagione, stava segnando a raffica con la sua nuova maglia, mentre Iniesta non è più nuovo ad affaticamenti muscolari. Seconda chiamata in nazionale per Alvaro Odriozola della Real Sociedad: il ventiduenne della squadra di San Sebastian era stato già convocato per l'amichevole del 7 giugno scorso contro la Colombia, senza però riuscire a esordire. Ora la grande occasione, dopo un inizio di stagione super con la maglia dai baschi, condito da due assist in nove presenze complessive (sul ragazzo c'è stato in estate l'interessamento del Real Madrid). Per la prima volta nel ritiro delle Furie Rosse invece Jonathan Viera del Las Palmas, che per anni ha dovuto attendere il suo momento in nazionale, data l'altissima concentrazione di talento a centrocampo nelle ultime versioni della Selecciòn. Infine ecco, un veterano come Aritz Aduriz, a segno anche nella sconfitta di ieri dell'Athletic Bilbao al Mestalla contro il Valencia: trentasei anni, il centravanti basco vanta undici presenze e due gol con la maglia della Roja.