Qualificazioni Russia 2018, il rush finale in Europa - Gruppo D, Serbia a tre punti dal Mondiale

Qualificazioni Russia 2018, il rush finale in Europa - Gruppo D, Serbia ad un passo dal Mondiale

Assist di Kostic, mancino chirurgico di Kolarov; bacio alla traversa e palla nel sacco. L'istantanea fotografa alla perfezione il momento che zittisce l'Aviva Stadium di Dublino, mette in ginocchio l'Irlanda e conferma la Serbia di Muslin in testa alla classifica del gruppo D delle qualificazioni ai prossimi mondiali di Russia 2018. Mitrovic e compagni sono ad un passo, a tre punti, dalla matematica certezza di giocare la kermesse continentale più importante per nazioni la prossima estate e, dando uno sguardo al calendario, l'obiettivo è più vicino che mai.

La vittoria ottenuta in terra d'Irlanda è di quelle decisive, perché consente ai serbi di allungare sulle rivali e guardare con relativa tranquillità alla trasferta di venerdì da giocare in Austria - già eliminata dalla corsa al primato ed in parte anche da quella per il secondo posto - e, soprattutto, alla sfida di Belgrado contro la Georgia. Discorso quasi archiviato, anche perché il Galles secondo della classe vola in Georgia privo di Gareth Bale, uomo simbolo dei gallesi, i quali al contempo devono necessariamente guardarsi le spalle proprio dall'Irlanda, la cui frenata nelle ultime quattro sfide - tre pareggi ed una sconfitta - ha in parte precluso la strada degli spareggi agli irlandesi di O'Neill.

La sfida tra Georgia e Galles delle 18 di venerdì aprirà il quadro della nona e penultima giornata e potrebbe già regalare il primo verdetto in caso di successo dei padroni di casa. Qualora invece gli ospiti dovessero ottenere bottino pieno, starà alla Serbia in Austria provare a portare a casa i tre punti ed il pass per la Russia. In caso contrario tutto rimandato a lunedì, quando nella rovente Belgrado allo Stadio Rajko Mitic arriverà la Georgia penultima della classe. Mitrovic - capocannoniere del girone con sei gol - e compagni non possono assolutamente fallire l'appuntamento con il successo e con la qualificazione.

Nel frattempo l'Irlanda di O'Neill ha la necessità di battere in casa la Moldavia - e farlo con il maggior numero di gol possibile - rompere la striscia negativa di quattro partite e sperare in un passo falso del Galles in attesa dello scontro diretto di Cardiff di lunedì, il quale potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione agli spareggi. In caso di arrivo in parità, Galles leggermente avanti nel discorso relativo alla differenza reti, come sottolinea la classifica.

Venerdì 6 ottobre - Giornata 9

18.00, Georgia-Galles

20.45, Irlanda-Moldavia

20.45, Austria-Serbia

Lunedì 9 ottobre - Giornata 10

20.45, Galles-Irlanda

20.45, Serbia-Georgia

20.45, Moldavia-Austria

