Qualificazioni Russia 2018, il rush finale in Europa - Gruppo F, Inghilterra con mezzo piede in Russia

Qualificazioni Russia 2018, il rush finale in Europa - Inghilterra con mezzo piedi in Russia | Twitter England Players

La nona giornata del girone F delle qualificazioni Mondiali potrebbe risultare decisiva per stabilire chi andrà direttamente in Russia e chi potrà giocarsi lo spareggio. Per il primo posto sembra ormai fatta per l'Inghilterra che con 20 punti comanda il girone e può amministrare il vantaggio di cinque punti sulla Slovacchia, mentre la nazionale di Hamsik dovrà quantomeno non perdere lo scontro diretto con la Scozia.

Partiamo dal primo posto del girone. Come detto, l'Inghilterra, ha in pugno la qualificazione e venerdì sera contro la Slovenia dovrà limitarsi a non perdere per strappare il pass diretto verso la Russia. Kane e soci avranno il vantaggio di giocare nello stadio di casa, Wembley, sospinta dal proprio pubblico verso una qualificazione da imbattuta e, finora, con sole tre reti subite all'attivo. Se i Leoni perderanno contro la Slovenia, avranno comunque l'occasione di conquistare la qualificazione diretta battendo la Lituania, penultima nel girone e senza alcuna speranza di qualificazione.

Più complicata è la corsa al secondo posto, quello che garantisce l'accesso ai playoff. A giocarsi l'ultimo spot per sperare di andare in Russia sono in tre: Slovenia, Slovacchia e Scozia. La favorita, sia per una questione di punteggio, sia per il calendario è la Slovacchia. La nazionale capitanata da Marek Hamsik è seconda nel girone con quindici punti, uno in più delle due dirette concorrenti, ed ha dalla sua lo scontro con Malta all'ultima giornata. Al contrario, Slovenia e Scozia si scontreranno nella decima partita del girone ed un pareggio estrometterebbe tutte e due. Fondamentale, però, saranno le partite di venerdì. Infatti, se la Slovenia non vincerà contro l'Inghilterra e una delle altre due squadra prevarrà nello scontro diretto, le speranze per Handanovic e soci caleranno drasticamente, soprattutto se a vincere domani sera sarà la Slovacchia. In caso di vittoria slovacca e contemporaneo stop degli sloveni, si chiuderanno i giochi con l'Inghilterra direttamente qualificata e la Slovacchia qualificata ai playoff.

Giovedì 5 Ottobre - Giornata 9

20.45, Malta - Lituania

20.45, Scozia - Slovacchia

20.45, Inghilterra - Slovenia

Domenica 8 Ottobre - Giornata 10

18.00, Slovacchia-Malta

18.00, Slovenia-Scozia

18.00, Lituania-Inghilterra