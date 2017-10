Germania, Loew e Hummels in coro: "Attenzione all'Irlanda del Nord"

loew e hummels durante l'allenamento della germania

E' il big match della nona giornata delle qualificazioni per Russia 2018 la sfida tra Irlanda del Nord e Germania. Una partita che potrebbe riaprire clamorosi scenari in ottica qualificazione se i padroni di casa riuscissero nell'impresa di battere la formazione tedesca alla quale basta un pareggio per essere certa del primo posto. Ma non sarà semplice per i tedeschi uscire indenni dal "Windsor Park" visto che gli uomini di O'Neill hanno ottenuto in casa quattro successi di fila e sono imbattuti da ben quattro anni.

Hanno parlato in conferenza stampa in casa tedesca il CT Joachim Loew e il difensore Mats Hummels. I due hanno speso grandi elogi per la formazione nordirlandese tenendo alta la guardia in vista dell'importante match per Russia 2018.

Loew: "L'Irlanda del Nord gioca a calcio in modo molto disciplinato e ha tenuto ben sette volte la porta inviolata. Questo la dice lunga sulla sua forza. Non ha nulla da perdere, troveremo un'atmosfera fantastica e un pubblico molto vivace. O'Neill ha fatto un grande lavoro".

Il CT parla di alcuni singoli svelando alcune scelte di formazione: "Sané? È maturato tanto in Premier League, è cresciuto. Ha un potenziale enorme e mi aspetto una grande prova domani. Non potremo contare su Gomez e Werner, ma abbiamo giocatori pericolosi in attacco. Boateng giocherà dall'inizio"

Hummels: "Hanno giocato molto bene finora e si difendono benissimo, ma tutta la squadra si muove con armonia. Sono imbattuti in casa da quattro anni e questo è impressionante. Sappiamo di giocare in una vera e propria fortezza. Dovremo essere equilibrati, attaccare in modo perfetto e stare attenti alla fase difensiva".

Infine, una battuta sul suo ex tecnico, Jurgen Klopp: "Sono stato veramente contento del buon inizio che ha avuto quest'anno, ma adesso sembra un po' in difficoltà. Sono sicuro che riusciranno ad uscire da questa situazione. Lo seguo sempre". [Fonte Tuttomercatoweb]