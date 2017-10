Qualificazioni Russia 2018 - Germania, match point sulla racchetta in Irlanda del Nord

Fotomontaggio Vavel | Giorgio Dusi

La Germania non ha mai perso in trasferta un match di qualificazione mondiale, un record impressionante, ma che sarà questa sera, nella nona giornata nel gruppo C che porta verso Russia 2018, a durissima prova: trasferta sul campo dell'Irlanda del Nord, già certa del secondo posto, che non ha nulla da perdere ed è già piuttosto sicura anche di non essere la peggiore seconda, quella che rimarrà esclusa dagli spareggi. I britannici se la giocano, ma i teutonici con una vittoria o un pareggio potrebbero festeggiare già stasera. Ovviamente la qualificazione appare come una formalità: in caso di sconfitta a Windsor Park, sarà per la prossima, in casa con l'Azerbaigian.

Qui Irlanda del Nord

Sempre assenti tra i britannici l'attaccante Jamie Ward e il difensore Craig Cathcart, non convocato dal C.t. O'Neill - che non si è messo alle spalle i problemi con la polizia dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza, udienza prevista tra cinque giorni, con la federazione che non ha espresso commenti in proposito - ancora a causa di infortuni. Le ultime ore hanno tolto dalla disponibilità del tecnico anche un altro perno come Aaron Hughes, il quale è stato sostituito da Morris, anche se nell'undici titolare sarà con ogni probabilità McAuley ad affiancare Jonny Evans nella difesa a quattro con cui l'Irlanda del Nord dovrebbe scendere in campo.

Michael O'Neill: "The players have done the work now. Whatever happens here it won't take away from that it will only enhance it" #GAWA — Northern Ireland (@NorthernIreland) 4 ottobre 2017

Conor McLaughlin e Chris Brunt manterranno i loro spot di terzini chiudendo la retroguardia davanti a McGovern, con davanti a loro ad agire da esterni alti Magennis a destra e Stuart Dallas a sinistra. Trio di centrocampo con il solito Oliver Norwood in cabina di regia, Steven Davis e Corry Evans nel ruolo di interni. Unica punta sarà Washington, con Kyle Lafferty ad uscire dalla panchina.

Irlanda del Nord (4-5-1) - McGovern; C. McLaughlin, McAuley, J. Evans, Brunt; Magennis, S. Davis, Norwood, C. Evans, Dallas; Washington.

Qui Germania

Una lunga serie di infortunati contraddistingue il momento della Germania, andando da Neuer fino a Gomez, passando per Hector, Ozil, Khedira ed i lungodegenti Schurrle e Reus. Ultimo acciacco in ordine di tempo è quello di Werner, presente nella lista dei convocati, ma che dovrà saltare la trasferta in Irlanda del Nord e non è stato sostituito da altri attaccanti. La Germania ha anche perso Mario Gomez per infortunio già da diverse settimane, dunque in attacco potrebbe esserci spazio per uno tra Stindl e Wagner, alternative che "potrebbero giocare anche insieme", stando alle parole di Joachim Low.

.@matshummels on Northern Ireland's four-year-long unbeaten home record: "It's impressive. We know how much of a fortress it is." #NIRGER pic.twitter.com/SyLqlz9aoI — Germany (@DFB_Team_EN) 4 ottobre 2017

Nel 3-4-2-1 troverà spazio anche Jerome Boateng da titolare, come affermato sempre dallo stesso allenatore, il quale dovrebbe comporre la linea difensiva a tre insieme ad Hummels ed uno tra Rudiger e Mustafi. Larghi sulle fasce Joshua Kimmich a destra e Marvin Plattenhardt a sinistra, coppia centrale composta da Toni Kroos ed Emre Can, con Rudy che potrebbe però inserirsi. In avanti Thomas Muller e Julian Draxler a supportare probabilmente Lars Stindl. Tra i pali campo per ter Stegen.

Germania (3-4-2-1) - ter Stegen; Boateng, Hummels, Mustafi; Kimmich, Can, Kroos, Plattenhardt; Muller, Draxler; Stindl.

Calcio d'inizio alle ore 20.45 a Windsor Park, Belfast. Arbitro della sfida l'olandese Danny Makkelie.