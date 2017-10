Under 21, Chiesa guida l'Italia di Di Biagio in Ungheria

Terza amichevole per l'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio, la quale continua il lungo cammino verso gli Europei di categoria che nell'estate del 2019 ospiteremo nello stivale. Italia qualificata di diritto alla fase finale della kermesse continentale dedicata agli Under 21, con il commissario tecnico che, dopo la sconfitta in Spagna (3-0) e la vittoria sulla Slovenia (4-1), continua a vagliare le opzioni a sua disposizione per formare e plasmare il gruppo che tra due anni scenderà in campo nell'intento di migliorare il risultato ottenuto in Polonia l'estate appena trascorsa.

La trasferta ungherese - si gioca allo stadio Ferenc Szusza di Budapest ore 20 - anticipa la sfida interna del Paolo Mazza di Ferrara contro il Marocco. Fari di questa Nazionale sicuramente puntati su Federico Chiesa e su parte del gruppo che ha conquistato lo storico bronzo ai Mondiali Under 20 disputati questa estate. Di Biagio punterà in attacco sulla verve realizzativa di Cutrone, il quale si sta affermando alle spalle di Kalinic ed André Silva come alternativa di lusso con la maglia del Milan, ed Andrea Favilli, bomber dell'Ascoli, sostenuti alle spalle dal talento dell'esterno viola e da Orsolini.

Nonostante qualche prestazione sottotono con la maglia dell'Udinese, tra i pali confermato Scuffet, mentre in difesa dovrebbero agire da destra verso sinistra Calabria, Romagna, Mancini e uno tra Pezzella, favorito, e Adjapong del Sassuolo. Qualche dubbio di formazione anche in mediana, dove l'unico certo di un posto al centro è Rolando Mandragora, accanto al quale si giocano il posto da titolare Murgia e Locatelli: probabile che sia il laziale, per caratteristiche tecniche più complementare al regista del Crotone, a spuntarla dal primo minuto sul milanista.

Ungheria U21 (3-5-2): Demjén; Lenzsér, Kecskés, B.Tóth; Szivacski, Zsótér, Vida, Szoboszlai, Koszta; Bíró, Makrai. CT: Boris.

Italia U21 (4-4-2): Scuffet; Calabria, Mancini, Romagna, Pezzella; Chiesa, Murgia, Mandragora, Orsolini; Favilli, Cutrone. CT: Di Biagio.