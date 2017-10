Irlanda del Nord - Germania in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 (20.45)

Google Plus

NOTE: Incontro valevole per la nona giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Si gioca a Windsor Park, inizio ore 20.45

Germania: (3-4-2-1) - ter Stegen; Boateng, Hummels, Mustafi; Kimmich, Can, Kroos, Plattenhardt; Muller, Draxler; Stindl.

Irlanda del Nord: (4-5-1) - McGovern; C. McLaughlin, McAuley, J. Evans, Brunt; Magennis, S. Davis, Norwood, C. Evans, Dallas; Washington.

Buonasera e buon calcio a tutti da parte di Simone Cappelli e di tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live di una delle sfide più intriganti della serata di qualificazioni europee al mondiale di Russia 2018: Irlanda del Nord - Germania.

La situazione

A Windsor Park, ore 20.45, i britannici - secondi in classifica - ospitano la capolista Germania, la quale con una vittoria o un pareggio può ipotecare il primo posto e volare in terra sovietica. Difficile che Low e i suoi si lascino sfuggire un'opportunità del genere.

In quanto a match-point comunque i teutonici possono dormire sonni tranquilli: non dovesse essere questa la sera giusta, tra tre giorni arriverà l'Azerbaigian a Kaiserslautern. Sarà sufficiente vincere quella sfida per andare sul sicuro e prendersi il Mondiale.

Gli ultimi precedenti tra le squadre - @DFB_Team_EN Twitter

Precedenti e Numeri

Le due squadre si sfidano per la terza volta nel giro di quindici mesi, dopo essersi incrociate nella fase a gruppi di Euro 2016 - vittoria tedesca per 1-0, gol di Mario Gomez - e nella gara d'andata del girone qualificatorio in atto (2-0 con reti di Draxler e Khedira).

Rispetto all'ultimo incrocio - datato 11 ottobre 2016 - le due squadre sono cambiate, non nell'ossatura ma nel contorno: stasera i tedeschi potranno contare solo su sei dei presenti nella gara d'andata, in sette invece i nordirlandesi continui nella presenza.

Conor Washington esulta dopo il 2-0. | Fonte immagine: Twitter @EuropeanQualifiers

Qui Germania

Sono soprattutto gli infortuni a frenare Low, che non può contare, tra gli altri, su Ozil, Neuer, Hector e Sami Khedira, assenze pesanti, ma alle quali il commissario tecnico tedesco non ha problemi a sopperire, vista l'ampia disponibilità di giocatori di alto livello.

Stasera nell'undici - che sarà con ogni probabilità un 3-4-2-1 - si vedranno elementi di secondo piano come Plattenhardt e (sulla carta) Stindl, entrambi presenti in Confederations Cup, il secondo anche da protagonista. Fuori anche Timo Werner per un acciacco dell'ultima ora.

Joachim Low nella conferenza stampa di ieri - @DFB_Team_EN Twitter

Qui Irlanda del Nord

Alcune assenze si annoverano anche tra le file della squadra di Michael O'Neill, a partire dai lungodegenti Jamie Ward e Craig Cathcart. Nelle ultime ore ha dato forfait anche Aaron Hughes, complicando i piani difensivi del tecnico.

Sarà una difesa per tre quarti del West Bromwich Albion, con Brunt, McAuley e Jonny Evans più l'intruso Conor McLaughlin. Spazio in attacco ancora per Washington con Magennis largo a destra. Kyle Lafferty agisce da dodicesimo uomo.

Low ed O'Neill nell'ultimo precedente - @DFB_Team_EN Twitter

Le probabili formazioni

Irlanda del Nord (4-5-1) - McGovern; C. McLaughlin, McAuley, J. Evans, Brunt; Magennis, S. Davis, Norwood, C. Evans, Dallas; Washington.



Germania (3-4-2-1) - ter Stegen; Boateng, Hummels, Mustafi; Kimmich, Can, Kroos, Plattenhardt; Muller, Draxler; Stindl.