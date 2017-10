Inghilterra-Slovenia in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 (0-0)

34' - Pericolosissima punizione dai venti metri per l'Inghilterra.

33' - Sporar! Ottimo taglio sul primo palo, controllo e cross dentro dove però non arriva nessuno.

31' - Altro inglese a terra: Walker ha ricevuto un brutto pestone da Bezjak dopo essersi liberato del pallone. Da capire la volontarietà del gesto.

28' - Partita molto ad ondate, la Slovenia alterna coraggio e spinta ad un prudente catenaccio: la sensazione è che entrambe le compagini possano sbloccarla a breve.

25' - OBLAK! CHE PARATA! Che parata! Henderson si libera in area con l'ennesima triangolazione e riesce a colpire con il destro a giro. Traiettoria insidiosissima, ma il portiere sloveno si allunga con un riflesso felino e devìa in corner!

24' - Linee molto più vicine ora per la Slovenia, che è tornata a chiudere gli spazi per le triangolazioni avversarie puntando a ripartire con rapdità. Qui è Rashford a muoversi bene sulla sinistra per conquistare una punizione.

22' - Buonissima prima metà di primo tempo di Chamberlain, che sta spingendo con intensità e continuità.

21' - Punizione dalla trequarti ribattuta, Kane prova a sventagliare col destro sul secondo palo ma Jokic fa buona guardia.

19' - Sterling dialoga con Henderson ed arriva al tiro da zona centrale, ma la palla vola alta sopra la traversa.

18' - Ancora Slovenia! Lancio dalla sinistra di Ilicic per il grande inserimento centrale di Bezjak, ma l'esterno non riesce a dare abbastanza forza al tiro in acrobazia.

15' - Rashford un filo troppo pretenzioso: l'apertura in salto d'esterno termina sul fondo.

13' - KANE! Prima occasione inglese. Il bomber del Tottenham controlla sulla trequarti, si aggiusta il destro e prova la conclusione a giro. Attento Oblak sulla sua sinistra.

11' - QUalche minuto di pressione slovena, ora torna a costruire l'Inghilterra.

10' - Dolorante Henderson, che ha incassato un brutto colpo da Khrin. L'ex-Inter entra su palla, ma poi travolge l'avversario in scivolata.

8' - Rischio Hart! Gran taglio di Ilicic che sorprende Cahill, sul filtranteHart è bravissimo, in tuffo, a toccare la palla. Mezzo secondo di ritardo e sarebbe stato rigore.

6' - Ora l'Inghilterra ha preso in mano il gioco, tutti i 21 effettivi escluso Hart sono nella metà campo slovena.

6' - Spintoni e scintille: Cahill, Cesar ed Oblak fanno amicizia mentre aspettano la battuta.

5' - Ottimo, ancora sulla destra, dialogo Chamberlain-Rashford. Secondo corner consecutivo.

4' - Primo sprint, brillante, di Chamberlain: fuga sul fondo destro e cross teso chiuso tempestivamente in corner.

1' - VIAAAA! PARTITI! INIZIA INGHILTERRA-SLOVENIA!

20.40 - Eccoli, squadre in campo! Inni e saluti di rito.

20.35 - Dieci minuti al via, riscaldamento ultimato!

20.34 - Questa la distinta, studiamo la formazione slovena: sarà Sporar il terminale offensivo, con Ilicic sulla trequarti.

20.30 - Spalti che si vanno riempiendo, prevista una buona presenza di pubblico per fsteggiare l'eventuale qualificazione a Russia 2018.

20.28 - Questa la situazione, riscaldamento in corso a Londra.





20.27 - Tuffiamoci a bordo campo: Wembley si presenta così! Poi, consueta visita negli spogliatoi dei padroni di casa.

Slovenia (4-3-3): Oblak; Aljaz Struna, Mevija Cesar, Jokic; Krhin, Verbic, Rotman; Sporar, Bezjak, Ilicic. All. Katanec

20.23 - Qualche sorpresa invece nella Slovenia: partono dalla panchina i due "italiani" Birsa e Kurtic, spazio a Verbic in mezzo al campo con Krhin e Rotman, mentre Bezjak è l'ala nel tridente con Ilicic e Sporar.

Inghilterra (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones, Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Sterling, Rashford; Kane. All. Southgate

20.21 - Southgate sceglie il 4-2-3-1 con Sterling da trequartista centrale tra Chamberlain e Rashford, confermata la mediana con Dier ed Henderson.

20.18 - Eccoci collegati! Buonasera a tutti! Meno di mezz'ora al via in quel di Londra!

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò attraverso Inghilterra-Slovenia, valida per la nona giornata delle qualificazioni al mondiale di Russia 2018. Calcio d'inizio previsto per le 20.45 a Wembley agli ordini del tedesco Felix Zwayer.

Suggestiva vista di Wembley allestito, a fine settembre, per ospitare la NFL. | Fonte: twitter - @AndrewCatalon

La situazione nel girone

Gruppo F che vede l'Inghilterra comandare dall'alto: 20 punti in 8 partite per i britannici, ai quali stasera basta un punto per sigillare la testa della classifica. Dietro, la Slovacchia rincorre a -5, guidando il pacchetto formato da Slovenia e Scozia, entrambe a 14 punti. Mentre gli sloveni saranno impegnati in terra inglese, le altre due inseguitrici si sfideranno in uno scontro diretto: orecchio allungato a Glasgow dunque per Ilicic e compagni, che però dovranno prima pensare alla loro impresa. Chiudono, rispettivamente a 5 e 0 punti, Lituania e Malta.

Il momento delle due squadre

Come detto, tornata di qualificazioni molto positiva per l'Inghilterra, che arrivava carica di dubbi e critiche dopo Euro 2016. Invece, pur non avendo un cannoniere continuo (Kane è ancora fermo a 3 reti nelle gare ufficiali per Russia 2018) il gioco di squadra di Southgate ha portato i suoi frutti, garantendo un percorso senza sconfitte: gli unici pareggi arrivati sono quello, rocambolesco, per 2-2 in Scozia e lo 0-0 in Slovacchia.

Per il resto, 6 vittorie su 6 ed una differenza reti di +13. Qualche delusione in più è arrivata contro le grandi del calcio continentale: 2-2 contro la Spagna, 1-0 incassato dalla Germania e 3-2 dalla Francia, ma in tutti e tre i casi si trattava solo di incontri amichevoli.

Immagini dalla rifinitura dell'Inghilterra. | Fonte: twitter - @England

La Slovenia, invece, rischia di pagare molto caro i due scontri diretti persi in questo 2017: sia contro la Scozia, a marzo, che contro la Slovacchia il primo settembre, Birsa e co hanno mantenuto lo 0-0 per oltre ottanta minuti, salvo poi crollare per la rete di Martin (a Glasgow) e per l'autorete di Mevlja nel derby dei balcani. Nonostante le ottime vittorie contro Malta (2-0) e Lituania (4-0), ora la Slovenia si ritrova a dover fare risultato su uno dei campi più difficili del mondo.

Uno scatto dalla gara d'andata. | Fonte: twitter - @unreal_uk

Le ultime dal campo

Per Gareth Southgate c'è un dilemma da risolvere: dopo l'addio di Wayne Rooney ad agosto, la fascia da capitano è rimasta vacante. Domani, come annunciato in conferenza stampa, sarà Harry Kane ad avere l'onore di guidare la nazionale dei tre leoni. L'attaccante del Tottenham è in forma smagliante e, nonostante i soli 24 anni, ha tutte le stimmate del leader.

Con Kane, sette gol in tre partite nell'ultima settimana, dovrebbero esserci due rappresentanti delle due capoliste di premier: Raheem Sterling, del Manchester City, e Rashford, sempre più il presente, oltre che il futuro, dello United. In mezzo, c'è da sopperire all'assenza di Dele Alli, squalificato dopo il caso nell'ultima partita: un suo dito medio, a suo dire diretto scherzosamente all'amico/compagno Walker, è stato sanzionato con un turno di riposo forzato. Southgate potrebbe inserire al suo posto uno tra Livermore ed Oxlade-Chamberlain. Nel primo caso, sarebbe 4-3-3 con Dier ed Henderson, mentre nel secondo i due mediani formerebbero la diga del 4-2-3-1 con Sterling da trequartista centrale. In difesa, Stones e Cahill proteggeranno Joe Hart, con Walker e Bertrand sulle fasce.

Harry Kane, che domani partirà da capitano. | Fonte: twitter - @England

Nella Slovenia, invece, ci sarà Oblak tra i pali, con la linea a quattro formata da Struna, Samardzic, Cesar e Jokic. Srecko Katanec dovrebbe poi scegliere l'ex-Inter e Bologna Rene Khrin da perno del centrocampo, con Kurtic e Rotman da mezzali. Nel tridente, ancora tante conoscenze italiane: Valter Birsa agirà sulla destra da opposto di Bezjak, mentre Ilicic potrebbe partire da falso nueve.

La rifinitura slovena. | Fonte: twitter - @TheSun Football

Le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones, Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain, Sterling, Rashford; Kane. All. Southgate

Slovenia (4-1-4-1): Oblak; Aljaz Struna, Samardzic, Cesar, Jokic; Krhin; Kurtic, Rotman, Birsa, Bezjak; Ilicic. All. Katanec

Le statistiche

L'Inghilterra è imbattuta contro la Slovenia: quattro vittorie ed un pari nelle cinque sfide. A Wembley, poi, i Tre Leoni sono 2/2: 2-1 nel 2009 in amichevole, 3-1 nel novembre 2014. In generale, gli inglesi hanno perso solo una delle ultime 18 partite giocate in casa, e nessuna delle ultime 8. Anche la Slovenia è in striscia positiva: solo 2 le sconfitte nelle ultime 11 uscite tra tutte le competizioni. Quella dell'Inghilterra, con tre gol subiti, è la terza migliore difesa della competizione: solo Germania e Irlanda del Nord (2) hanno fatto di meglio.