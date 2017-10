Live Italia - Macedonia, diretta qualificazioni Russia 2018

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Italia vs Macedonia, incontro in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Fischio d'inizio alle 20.45, penultima giornata delle qualificazioni a Russia 2018.

LIVE Italia - Macedonia

Gli azzurri approdano alla penultima tornata dopo il successo striminzito con Israele, decisivo Immobile. Tre punti preziosi per mantenere con margine la seconda posizione ed allontanare il baratro. Serve ora un ultimo tassello per completare l'opera ed approdare al play-off.

Con un punto, l'Italia è aritmeticamente seconda nel raggruppamento, alle spalle di una Spagna forte di tre lunghezze di margine e dello scontro diretto favorevole. Sei, ad oggi, i punti che separano Italia e Albania, lo scontro tra le due nazionali è in agenda la prossima settimana.

La Macedonia è invece quinta, a quota 7, e punta ad insidiare la quarta piazza di Israele, un risultato comunque prestigioso per Pandev e compagni, possibile dopo i 4 punti raccolti nelle ultime due gare giocate.

Attenzione a sottovalutare la compagine macedone. Il divario è ampio, ma la gara d'andata deve fungere da monito. 3-2 azzurro al tramonto, una partita di rincorsa, un'Italia preda di una Macedonia forte fisicamente, di gamba e con le idee chiare.

"Il nostro obiettivo è quello di lavorare per fare più punti possibili ed avere così un buon sorteggio per i play-off. Ci sono 18 punti, ne servono perlomeno altri due per avere una buona posizione", Ventura, in conferenza, prosegue per la sua strada, 6 punti per allontanare l'imminente crisi.

Al fianco del CT, Giorgio Chiellini. "Sarà una gara tosta, la Macedonia ha molta qualità in avanti e non sarà facile affrontarla. Per fare bene dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara". Il difensore non nasconde le insidie della sfida.

Nazionale Italiana Twitter

Italia

I maggiori problemi in mediana. Ventura deve rinunciare a De Rossi, Verratti e Pellegrini. Al fianco di Parolo, Gagliardini preferito a Barella. In corsia, a destra Zappacosta, Darmian vince il ballottaggio a sinistra con Spinazzola.

Nessuna novità, invece, nel settore arretrato. Bonucci riforma con Barzagli e Chiellini la rinomata BBC. Buffon protegge i pali, Donnarumma si accomoda in panchina.

Rivoluzione d'attacco. Verdi scalza Candreva - maglia da titolare con l'Albania - sull'out di destra, Insigne impazza a sinistra, Immobile si muove da prima punta. L'assenza di Belotti - fuori un mese per infortunio - spalanca le porte al "9" biancoceleste, libero di svariare per il fronte.

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Gagliardini, Parolo, Darmian; Verdi, Insigne, Immobile

Macedonia

Un attacco noto, Pandev e Nestorovski, conoscenze della massima serie. Ristovski si muove sull'out di destra, sul fronte opposto Alioski. La zona centrale è coperta da tre effettivi, densità per recuperare palla e stordire la manovra di casa. Bardi, Hasani e Spirovski, questa la maginot di Angelovski. A difesa di Dimitrievski, Musliu, Velkoski e Zajkov.

3-5-2 quindi, con i due laterali chiamati a dare man forte alla linea a tre di difesa. Una sorta di 5-3-2 in fase di non possesso, Pandev è collante prezioso con il centrocampo, Nestorovski l'ariete per scardinare il pacchetto azzurro.

LIVE qualificazioni Russia 2018, diretta Italia - Macedonia