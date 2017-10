Italia, Chiellini in conferenza stampa: "Sarà una gara impegnativa"

Fonte: vivoazzurro

Insieme a Giampiero Ventura è intervenuto anche Giorgio Chiellini nella conferenza stampa in vista del delicato match contro la Macedonia di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole.

Non sarà una partita semplice, ma agli azzurri basterà solo un punto per qualificarsi al playoff: "Sarà una gara tosta, la Macedonia ha molta qualità in avanti e non sarà facile affrontarla. Per fare bene dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara".

In chiusura sulle tante critiche ricevute dopo la sconfitta contro la Spagna di settembre: "Se non dovessimo arrivare al Mondiale sarebbe l'apocalisse? Purtroppo ci sono alti e bassi e non bisogna fare voli pindarici, dobbiamo isolarci da queste voci. I playoff li affronteremo con grande fiducia e rispetto per l’avversario. Certe voci non ci devono scalfire. Abbiamo perso con la Spagna, una delle più grandi realtà del calcio moderno, le critiche sono giuste fino ad un certo punto".