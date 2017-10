LIVE Spagna - Albania, diretta qualificazioni Russia 2018

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - di Spagna vs Albania. Ad Alicante, alle 20.45, la selezione guidata da Lopetegui affronta la formazione di Panucci, è la penultima giornata di qualificazione a Russia 2018.

La Spagna comanda il raggruppamento con 22 punti, 3 in più dell'Italia, ha quindi un piede nella prossima rassegna iridata. La compagine di casa intende chiudere il discorso questa sera, per poi dedicarsi senza patemi alla prova conclusiva. Forte di un confronto diretto favorevole, può confinare all'angolo l'Italia.

L'Albania, di contro, ha una flebile speranza di seconda piazza, serve però un filotto. Battere la Spagna e sperare nella contemporanea sconfitta dell'Italia con la Macedonia, per poi duellare, al tramonto, con gli azzurri.

Ad incupire l'ambiente spagnolo, la querelle tra calcio e politica, con la richiesta di indipendenza della Catalogna. Piqué vive in sostanza da separato in casa, scaricato da molti compagni, in special modo Sergio Ramos.

Spagna

Assenze illustri nella Spagna questa sera. Carvajal deve convivere con problemi al cuore di soluzione non immediata, Iniesta e Morata sono out per svariati problemi, Busquets è squalificato. Spazio quindi ad un undici piuttosto rinnovato.

4-1-4-1, Illarramendi è l'elemento di protezione della linea di difesa, il "Busquets" di turno. Piqué e Ramos, citati in precedenza, compongono la coppia centrale davanti a De Gea. A sinistra Jordi Alba, a destra trova una maglia da titolare Azpilicueta.

Pedro e Silva fungono da esterni nella batteria sulla trequarti. Specie il secondo ha licenza di svariare. A ridosso di Aduriz, poi, Koke ed Isco, faro del Real-Zidane. Il gioiellino Asensio parte dalla panchina, come Callejon, premiato da Lopetegui con la convocazione.

Albania

L'Albania sta vivendo un buon momento. Sette punti nelle ultime tre, il pari con la Macedonia a rallentare l'inseguimento all'Italia. Una compagine solida, interessante, con diversi giocatori piuttosto conosciuti nel campionato italiano.

Per limitare la Spagna, 4-3-3, con i due esterni d'attacco - Latifi e Grezda - chiamati ad un apporto cospicuo anche in fase di contenimento. Sadiku è il terminale ultimo.

T.Xhaka gestisce le operazioni nel mezzo, a comporre la mediana ci sono poi Kace e Basha. Djimsiti ed Ajeti blindano la porta di Berisha, esterni bassi Hysaj, lo stantuffo di Sarri, e Agolli.