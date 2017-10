Qualificazioni Russia 2018 - Panucci in conferenza:"Possiamo fare di più, a partire dall'Italia"

Il ct dell'Albania Panucci (44)

Piccolo derby per Christian Panucci, che domani con la sua Albania giocherà contro l'Italia. L'ex difensore della Roma però, in conferenza stampa, è sicuro dei mezzi dei suoi e non sentirà nessuna sensazione particolare, nonostante abbia vestito l'azzurro diverse volte. Nonostante le Aquile siano già eliminate, c'è tanta voglia di ottenere un risultato importante per la gloria.

Il tecnico commenta così il prepartita: "Domani sarò in campo al fianco dei miei ragazzi e sarei felice se i miei giocatori uscissero dal campo con un successo. Vale più che di ciò che si può pensare. Voglio dare una gioia ai tifosi albanesi".

Panucci analizza poi come sarà la gara e la pesante sconfitta contro la Spagna: "Sono convinto che domani faremo una buona partita, mi aspetto un'Italia arrabbiata perché sta diventando troppo critica. Viene a fare una partita molto seria ma io voglio vincere. Contro la Spagna abbiamo sofferto sette infortuni, che riguardano tutti giocatori importanti. E anche in quel caso abbiamo fatto una buona gara, basta vedere le statistiche dei tiri in porta delle due formazione e chiedersi quante altre nazionali riescono a fare così bene contro un avversario del genere. Possiamo fare di più".

L'ex Real Madrid continua la disamina del 3-0 subito con la Spagna, parlando anche delle scelte che saranno fatte in campo, visto che si gioca a distanza di tre giorni e non potrà esserci esattamente lo stesso undici sul rettangolo verde: "Penso che la mia squadra possa fare molto di più i giocatori non devono divertirsi, ma hanno bisogno di fare più. Giocare con la Spagna è qualcosa di completamente unico perché parliamo della squadra favorita per la vittoria del prossimo Mondiale, che ti obbliga a rimanere chiuso dietro. Sono molto felice di quello che ho visto, soprattutto durante la seconda metà della partita, ma non dobbiamo mai trovare alibi: voglio che questa Albania, che è forte, dia di più già a partire dalla partita contro l’Italia. Farò delle scelte che ho già fatto prima della Spagna pensando al doppio impegno; so che non avrò parecchi giocatori a disposizione".

Sul fatto poi di avere davanti l'Italia da avversario è sintetico:"Non ha importanza".

(Fonte: https://sport.sky.it)