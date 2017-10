Live Albania vs Italia, diretta qualificazioni Russia 2018

Google Plus

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Albania vs Italia, incontro valido per le qualificazioni a Russia 2018. Ultimo appuntamento per gli azzurri nel Gruppo G, fischio d'inizio alle 20.45. Dirige il norvegese Moen.

LIVE Albania - Italia

Questa sera si chiude il cammino di qualificazione dell'Italia di Ventura. 6 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta, questo il bilancio azzurro. Seconda posizione in cassaforte, occorre però conquistare, in ottica play-off, una casella tra le migliori seconde, certificare quindi il ruolo di testa di serie.

Non è un periodo florido per la nostra selezione. 4 punti nelle ultime 3, la sconfitta con la Spagna come punto di rottura. Incubi ricorrenti da allora, la striminzita affermazione con Israele e il modesto pari interno con la Macedonia.

Sotto accusa il CT. Tante le critiche mosse a Ventura, in termini di modulo e di uomini. La pecca principale, però, è di natura caratteriale, manca, a questa Italia, spirito di sacrificio, è evidente una scollatura all'interno dello spogliatoio.

Non una passeggiata, quindi, la trasferta albanese. A Scutari, occorre invertire la rotta, per entrare con maggiori certezze nel play-off, scoglio decisivo per la partecipazione alla prossima rassegna mondiale.

L'Albania è la terza forza del raggruppamento, ma non ha più nulla da chiedere in termini numerici. A quota 13, paga sei lunghezze all'Italia. La sconfitta con la Spagna chiude la porta al possibile ribaltone. Terminare in bellezza è l'obiettivo dell'italiano Panucci, commissario tecnico dei padroni di casa.

Italia

Ventura ritrova El Shaarawy, ma perde Barzagli. Si sgretola quindi il pacchetto arretrato, la linea torna a quattro, con Chiellini e Bonucci al centro. Avvicendamento in corsia, Darmian va a destra, Spinazzola rileva Zappacosta.

Mediana povera. Fuori causa Verratti, Marchisio, De Rossi e Pellegrini. Ventura conferma quindi la coppia anti-Macedonia, con Parolo e Gagliardini. Rischio cartellino per il centrocampista della Lazio, è in diffida.

Torna l'attacco a quattro punte. Candreva ed Insigne al largo, densità in area, con Eder al fianco di Immobile, altro diffidato di lusso. Fondamentale l'apporto in copertura degli elementi offensivi per non prestare il fianco alle folate albanesi.

Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Gagliardini, Parolo; Candreva, Immobile, Eder, Insigne

Nazionale Italiana Twitter

Albania

Diversi gli elementi ben conosciuti nella massima serie italiana presenti nell'Albania. Berisha, Hysaj, Memushaj tra gli altri, giocatori di spessore, in grado di dare un profilo importante all'intero gruppo. L'Albania non è vittima sacrificale, punta anzi al prossimo europeo.

4-5-1, questo il modulo anti-Italia. A protezione di Berisha, la coppia composta da Mavraj ed Ajeti. Hysaj è il terzino di destra, a sinistra Agolli. A centrocampo, Lila, Basha e Memushaj a fronteggiare i pari ruolo azzurri, con Roshi e Grezda sull'esterno, a supporto dell'unica punta Sadiku.

Fuori per squalifica Xhaka e Llullaku. Indisponibili Strakosha, Abrashi e Kukeli.

Diretta qualificazioni Russia 2018, live Albania - Italia