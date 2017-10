Le formazioni ufficiali di Albania-italia: 4-2-4 per Ventura, Panucci s'affida a Sadiku

Source photo: profilo Twitter @VivoAzzurro

Vincere per migliorare il proprio rank in vista dei prossimi spareggi verso i Mondiali di Russia 2018. Non potrebbe essere diverso l'obiettivo minimo della nostra Nazionale Italiana di calcio, che questa sera verrà ospitata dall'agguerrita Albania di Panucci, decisa a cancellare la brutta prova di sabato scorso contro la Spagna. Sostenuti dall'agguerrito pubblico di Scutari, gli albanesi scenderanno in campo con l'offensivo 4-3-3, con gli esterni d'attacco pronti ad attaccare gli spazi e a galoppare sulle fasce del rettangolo di gioco.

Davanti a Berisha, difesa a quattro composta da Hysaj, Mavraj, Veseli ed Agolli. Confermato al centro dell'attacco a tre, Armando Sadiku, affiancato dalle ali offensive Griedza e Roshi. Nella zona centrale del campo, inoltre, Basha, protetto e sostenuto dalle mezz'ali Memushaj e Kace.

Come confermato alla vigilia, invece 4-2-4 per gli Azzurri, che nella loro ottocentesima sfida si affideranno al tandem offensivo composto da Immobile ed Eder, con gli esterni Insigne e Candreva a sostegno. Davanti a capitan Buffon, Bonucci e Chiellini, affiancati dai terzini Darmian e Spinazzola, incaricati di aumentare il peso difensivo visto il modulo a trazione anteriore. In mediana, infine, Parolo e Gagliardini,